Gelände an der Siegburger Straße

Beuel. Die Fertigstellung des Containerdorfs für Flüchtlinge an der Siegburger Straße verzögert sich erneut. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Große Anfrage der Grünen hervor.

Im Mai dieses Jahres hatte eine Mitarbeiterin des Städtischen Gebäudemanagements (SGB) bei einem Ortstermin mit dem GA mitgeteilt, dass das Containerdorf Ende Juli bezugsfertig sein soll. Der Termin kann nun nicht eingehalten werden, weil die Bauarbeiten sich verzögern.

Marc Hoffmann, Vize-Stadtsprecher, sagte am Montag: „Wir können derzeit nicht mehr sagen, als wir schriftlich zur Anfrage der Grünen mitgeteilt haben.“ Und diese Antwort war kurz und wenig aussagekräftig. Darin heißt es, dass es für die Stadtverwaltung derzeit nicht absehbar ist, wann die Flüchtlingsunterkunft bezugsfertig ist.

Die Beueler Grünen hatten die Anfrage zur nächsten Sitzung der Bezirksvertretung gestellt, weil ihnen laut Fraktionssprecherin Doro Schmitz zu Ohren gekommen ist, dass es zum wiederholten Mal Verzögerungen geben und die Unterkunft erst nach Pützchens Markt (8. bis 12. September) eröffnet werden soll. „Das besorgt uns schon, weil dann das neue Schuljahr bereits angefangen hat und die Schulklassen in Pützchen voll sein werden. Wir stellen uns die Frage, auf welche Schulen die Flüchtlingskinder dann gehen sollen“, erklärten Schmitz und der Flüchtlingsbeauftragte der Grünen-Ratsfraktion, Carlos Echegoyen.

Keine Plätze freigehalten

Die beiden Politiker haben sich sowohl an der Gesamtschule Beuel als auch an der Marktschule erkundigt. Die jeweilige Antwort soll gewesen sein: Es werden keine Plätze in den Klassen freigehalten. „Und in der benachbarten Kindertagesstätte Grashüpfer sieht die Situation auch nicht anders aus“, erklärte Schmitz. Die Grünen erwarten von der Fachverwaltung, das sowohl Politik als auch Schulen und Kindergärten rechtzeitig darüber informiert werden, wann die Flüchtlinge einziehen, wie viele schulpflichtige Kinder künftig dort wohnen werden und wie viele Kindergartenplätze benötigt werden.

„Man muss den Eindruck gewinnen, als würde die Stadt Bonn die Zuteilung von Schul- und Kindergartenplätzen dem Zufall überlassen. Ein koordiniertes Vorgehen der beteiligten Fachämter ist für uns nicht erkennbar. Unter einer Strategie zum Thema Integration stellen wir Grüne uns etwas anderes vor“, sagte Carlos Echegoyen.

An der Siegburger Straße entsteht derzeit auf einer circa 5000 Quadratmeter großen Grünfläche des ehemaligen Wohn- und Technologieparks eine Flüchtlingsunterkunft mit 192 Containern für rund 240 Flüchtlinge.

Die Bezirksvertretung Beuel tagt am Mittwoch, 5. Juli, ab 17 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Friedrich-Breuer-Straße 65. Die Sitzung ist öffentlich.