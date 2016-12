Newcomer-Nacht im Kult 41

13.12.2016 BEUEL. Drei junge Bands haben sich mit der Musikstation intensiv auf die Newcomernacht vorbereitet: Songwriting, Demoproduktion, Videodreh und Fotoshooting. Sie treffen Experten und lernen ganz praktisch, was es bedeutet, sich für eine Karriere im Showbusiness zu entscheiden.

„Unser Bandcoaching Newcomer findet einmal im Jahr für jeweils drei Bands aus Bonn und der Region statt. Die Grundidee des Bandcoachings ist es, unter Anleitung professioneller Referenten und Pädagogen junge Bands in ihrer Begeisterung für Musik zu unterstützen und zu fördern“, sagt Katrin Birkhölzer, Projektleiterin der Musikstation im Kinder- und Jugendzentrum HiP des Vereins Kleiner Muck in Neu-Vilich. „Mit dem Bandcoaching wollen wir Bands und Musikern Fähigkeiten mitgeben, sich kreativ weiterzuentwickeln und ihre Ideen umzusetzen“, sagt Birkhölzer. In diesem Durchgang sind die Bands „Millennia“, „Taubengang“ und „The Saltshakers“ dabei.

Das Bandcoaching umfasst verschiedene Termine, bei denen die Musiker Einblicke in spezielle Themengebiete rund um das Musikbusiness erhalten. Sie treffen sich dazu regelmäßig im Kinder- und Jugendzentrum HiP in Neu-Vilich. Das Team um Katrin Birkhölzer besucht die Bands auch im Proberaum, für die Songaufnahmen geht es nach Lohmar ins Tonstudio „Klangfabrique“.

„Bei der Auswahl der Bands für das Coaching schauen wir zuerst, welche Bands wir mit unserem Know-how unterstützen können. Dabei ist nicht wichtig, ob sie bereits viele Auftritte hatten oder erst am Anfang stehen“, sagt Birkhölzer. Wichtig sei, dass die Musiker motiviert seien und Lust hätten, in das Projekt einzutauchen. „Wenn mehrere Bands infrage kommen, losen wir aus“, erklärt die Projektleiterin.

Gastdozent Julian Reiniger gab den Bands in dieser Woche Tipps, wie sie an Auftrittsmöglichkeiten kommen können. Er ist einer der Geschäftsführer des Green-Juice-Festivals-Veranstalters Forisk Entertainment und selbst Bandmusiker. Er machte den Nachwuchsmusikern Mut: „Das Green Juice wurde vor zehn Jahren gegründet, um uns einen Auftritt zu schaffen. Aber es gibt doch mehr Auftrittsmöglichkeiten, als ihr vielleicht denkt.“

„Dass wir die Möglichkeit bekommen haben, mit jemandem wie dem Veranstalter des Green-Juice-Festivals zu reden, hat uns sehr gefreut. Und viel gebracht – das gibt einem ganz neue Einblicke in das Bonner Musikleben“, sagt Lukas Kümpel von „The Saltshakers“. „Vieles davon hatten wir als vermeintliche Bonner Musikjungs nicht auf dem Schirm. Das ganze Projekt öffnet einer Newcomerband genau die Blickwinkel, die man am Anfang braucht“, betont Kümpel.

„Wir waren schon auf verschiedenen Workshops mit Musikmanagern, allerdings hat uns der Workshop der Musikstation eine andere Perspektive offenbart. Dass die Musikstation so viel Know-how vermittelt und uns bei der Produktion eines Songs mit Video unterstützt, ist top!“, erklärt Fabian Jehnen von „Millennia“. „Der Abend mit Julian Reiniger war ein weiterer wunderbarer Workshop, an dem wir im Rahmen des Coachings teilnehmen durften“, blickt Carsten Felder von „Taubengang“ zurück. „Die Musikstation gibt sich große Mühe, hochwertige Workshops zu organisieren, was uns als Bands in allen Bereichen zugute kommt“, so Felder.

Zum Abschluss des Bandcoachings startet am kommenden Freitag, 16. Dezember, ab 19.30 die Newcomernacht im Kult 41, Hochstadenring 41 in Bonn. Der Eintritt zu dem Konzert mit den drei Bands kostet einen Euro für Schüler und Studenten, drei Euro für Erwachsene.

Weitere Informationen zum Bandcoaching gibt es im Internet auf www.die-musikstation.de. (Anke Vehmeier)