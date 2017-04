Nächtlicher Einsatz in Meindorf

Beuel. Die Feuerwehr rückte in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch in Meindorf aus. Ein Holzstapel war in Brand geraten.

18.04.2017

Zu einem nächtlichen Einsatz wurde die Feuerwehr in Meindorf am Dienstag gegen 23.10 Uhr gerufen.

In der Elsa-Brandström-Straße wurde ein Garagenbrand gemeldet. Laut Feuerwehr brannte ein Holzstapel hinter dem Wohnhaus, der allerdings bereits von Anwohnern gelöscht wurde. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Ort des Geschehens daraufhin noch einmal, konnten den Einsatz aber bald beenden.

(ga)