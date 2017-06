Spielort Brückenforum

Beuel. Das Beethoven Orchester hat seine Proben nach Beuel verlegt. Am Wochenende steht die Deutsche Meisterschaft der Männerballette auf dem Programm. Rund 300 Tänzer reisen an.

Von Anke Vehmeier, 15.06.2017

Die Zwillinge Gregor und Greta Grille haben eine Lieblingsbeschäftigung: nämlich gemeinsam mit ihren Eltern Musik zu machen. Wenn Familie Grille spielt, hören die Tiere auf der grünen Sommerwiese gebannt zu. Die musikalische Erzählung rund um die Instrumentenfamilie der Streicher erwartet Kinder und Eltern am Sonntag, 2. Juli, beim 4. Kinderkonzert des Beethoven Orchesters im Brückenforum. Los geht es um 11 Uhr mit Werken von Georges Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart und Pjotr I. Tschaikowski.

Das Brückenforum ist derzeit für das Beethoven Orchester Spielstätte und Probenraum zugleich . „Für die Dauer der Sanierung der Beethovenhalle sind wir der offizielle Probenort des Beethoven Orchesters. Etwa 100 Tage im Jahr kommen die Musiker zu uns“, sagt Jürgen Harder. „Und auch die Termine für 2018 und 2019 sind schon fest bei uns gebucht worden“, erklärt der Geschäftsführer.

Das Orchester habe sich frühzeitig angemeldet, sodass sich die Proben und die übrigen Veranstaltungen gut koordinieren ließen. „Wir kommen sehr gut mit dem Orchester klar, können über Änderungen und Ähnliches gut miteinander reden. Ich denke, beide Seiten sind mit der Lösung zufrieden“, sagt Harder. Auch das Kulturamt der Stadt ist zufrieden: „Die Zusammenarbeit funktioniert gut. Stühle und Pulte sind extern gelagert und werden nach Absprache jedes Mal geliefert und aufgebaut. Die Musiker kommen dann zu vorher festgelegten Zeiten, und es wird probiert.“ Die mehr als hundert Musiker proben in der Regel in der Woche, sodass am Wochenende Platz für andere Veranstaltungen ist.

Tanzsport auf hohem Niveau

„Wir freuen uns besonders, am Wochenende die Deutsche Meisterschaft der Männerballette im Brückenforum zu haben. Der Wettbewerb hat klein angefangen, ist aber inzwischen richtig groß geworden. Schön, dass sie nun zu uns zurückkehren“, berichtet der Geschäftsführer des Brückenforums. Denn nach einigen Jahren im Rahmenprogramm der Karnevalsmesse am und im Telekom Dome im Stadtbezirk Hardtberg ist der Bundesverband Deutscher Männerballette (BvDM) mit seiner Meisterschaft wieder in Beuel.

„Wir freuen uns auf 22 Männerballette mit rund 300 Tänzern aus ganz Deutschland, die ihr Können unter Beweis stellen und an zwei Tagen den Deutschen Meister 2017 ertanzen“, kündigt Arno Schatz, Vorsitzender des BvDM, in Beuel an. Am Samstag um 10.30 Uhr geht es los. Finale ist am Sonntag ab 10 Uhr. Die Sieger werden gegen 16 Uhr gekürt.

„Das ist karnevalistischer Tanzsport auf hohem Niveau, die Männer schlüpfen nicht ausschließlich in Frauenrollen“, erläutert Jürgen Klasen, Mitorganisator und BvDM-Vizevorsitzender. Hobbyballette sind ebenso dabei wie Profis, die vor Meisterschaften wöchentlich vier bis sechsmal trainieren. „Aber das Wichtigste sind der Spaß am Tanzen, Respekt und Fairness gegenüber den Konkurrenten sowie eine große, übergreifende Freundschaft der Ballette deutschlandweit“, so Arno Schatz.

Die Tageskarte für die Deutsche Meisterschaft der Männerballette kostet sechs Euro, die Zwei-Tageskarte elf Euro, inklusive Party am Samstagabend im Foyer.