1,22 Promille im Blut

Bonn-Vilich. Die Polizei wird zu einem vermeintlichen Parkunfall auf den Parkplatzes eines Baumarktes in Vilich gerufen. Doch der verdächtigte Autofahrer hat sich eines ganz anderen Vergehens schuldig gemacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.11.2017

Durch Zufall hat die Polizei in Bonn-Vilich einen Mann erwischt, der mit 1,22 Promille zu einem Baumarkt gefahren ist. Denn eigentlich waren die Polizisten am Samstagmittag aus einem ganz anderen Grund auf den Parkplatzes des Baumarktes an der Gartenstraße gerufen worden.

Ein Autofahrer hatte nämlich eine Beschädigung an seinem VW festgestellt und verdächtigte das neben ihm stehende Auto. 2000 Eruo Schaden waren entstanden, gemeldet hatte sich bei dem Fahrzeughalter niemand. Der Verdacht bestätigte sich allerdings nicht. Die Polizisten konnten ermitteln, dass der neben dem Geschädigten parkende Geländewagen als Verursacher nicht in Frage kam.

Zwischenzeitlich kam allerdings der 48-jährige Fahrer des verdächtigten Geländewagens zu seinem Auto. Der Mann hatte dort eingeparkt, um im Baumarkt einzukaufen. Zwar war er nicht der Verursacher des Unfallschadens, allerdings wurde deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille.

Dem Bornheimer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.