Diebstahl in Bonn-Endenich

Bonn. In Bonn-Endenich fuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem hochwertigen E-Bike davon. Eine Kamera filmte ihn auf der Euskirchner Straße.

Von Anja Wollschlaeger, 28.04.2019

Die Bonner Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der am 14. Februar mit einem gestohlenen E-Bike gefilmt wurde. Das hochwertige Fahrrad war auf einem Fahrradstellplatz in Bonn-Endenich gestohlen worden. Gegen 2.05 Uhr in der Nacht, kurz nach der Tat, wurde der Mann mit dem Fahrrad an der Euskirchener Straße von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Jetzt hat die Polizei auf richterlichen Beschluss drei Fotos dieser Kamera veröffentlicht. Die Ermittlungsgruppe "Bike" der Bonner Polizei bittet um Angaben zu der Identität des Mannes. Insbesondere fragen die Beamten nach Hinweisen aufgrund der Bekleidung oder zu bekannten Bewegungsmustern des Mannes.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228/15-0 entgegen.