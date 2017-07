Beuel und Innenstadt

Bonn. Die Polizei hat am Wochenende in Beuel und der Bonner Innenstadt zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen. Aufmerksame Zeugen hatten auf diese aufmerksam gemacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.07.2017

Am Sonntag hat sich gegen 18.50 Uhr eine Person laut Polizei an einem verschlossenen Fahrrad auf dem Vorplatz des Beueler Bahnhofs zu schaffen gemacht. Passanten beobachteten den Verdächtigen demnach dabei, wie er aus einer Plastiktüte ein Akku-Flexgerät hervorholte und mit diesem versuchte, das am Fahrrad verbaute Speichenschloss zu durchtrennen.

Nachdem die Passanten die Polizei riefen, nahm eine Streife den 36-Jährigen vor Ort vorläufig fest und stellte das Tatwerkzeug sicher. Der Mann sei der Polizei bislang nicht bekannt.

Bereits am Samstagabend hatte die Polizei nach eigenen Angaben einen weiteren mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festgenommen. In der Innenstadt hatten gegen 22 Uhr Zeugen einen Verdächtigen beobachtet, der sich an einem Fahrrad im Bereich der Rathausgasse zu schaffen machte.

Eine alamierte Polizeistreife traf den leicht alkoholisierten 18-Jährigen vor dem Rad hockend an, eines der beiden Schlösser sei bereits durchtrennt gewesen. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen sei ein Seitenschneider sichergestellt worden. Der Mann sei der Polizei bereits wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt.