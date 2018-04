Ende Juli ist Schluss an der Rheinaustraße

Beuel. Naturfreunde müssen nach 15 Jahren ihr Gelände an der Beueler Rheinaustraße verlassen. Jetzt läuft die Zeit davon. Bis spätestens 1. August muss alles abgebaut sein, weil der Pachtvertrag mit dem privaten Eigentümer nicht verlängert worden ist.

Von Gabriele Immenkeppel, 01.04.2018

Horst hat ein tolles Leben. Er hält seine vier „Damen“ – Helene, Berta, Brauni und Flocke – in Schach, stolziert über die Wiese, scharrt in der Erde und sucht sich die besten Körner aus. Doch die Idylle täuscht. „Wenn wir nicht bald einen neuen Garten finden, dann weiß ich auch nicht, was aus Horst und seinen Hennen wird“, sagt Paul Raths und schüttelt den Kopf. „Unsere Hühner müssten wir dann schweren Herzens abgeben.“

Nicht nur sie. Denn auch für die vier chinesischen Laufenten, die sich genüsslich über die Nacktschnecken her machen, zwei Kaninchen und die vielen Goldfische im Teich muss dringend eine neue Unterkunft her. Rund 15 Jahre lang haben die Naturfreunde Bonn das Grundstück an der Rheinaustraße in Beuel in ein kleines Naturparadies verwandelt. Der Garten war Treffpunkt für Erwachsene und Kinder sowie Standort für Stadtranderholungsmaßnahmen in den Schulferien und die wöchentlichen Kinder- und Jugendgruppen.

Doch Ende Juli ist Schluss. Bis spätestens 1. August müssen Ställe, Hütten, Klettergerüste, Gewächshaus und Schaukel abgebaut sein, weil der Pachtvertrag mit dem privaten Eigentümer (weder Stadt noch Naturfreunde wollen den Namen nennen) nicht verlängert worden ist. „Ich mag gar nicht daran denken, wie viel Arbeit wir haben werden, bis alles abgebaut ist“, sagt Monika Heimerzheim, die für die Kinderbetreuung in der Ortsgruppe zuständig ist. Imker Karl-Martin Trauth, dessen Bienenstöcke auf dem Areal in Rheinnähe stehen, muss ebenfalls einen neuen Platz für seine Völker finden. „Das ist alles sehr traurig“, sagt er.

Obwohl die Naturfreunde bereits seit Wochen nach einem neuen Grundstück suchen, war bisher nichts Passendes dabei. „Wir haben von allen Seiten, von Vereinen und der Stadt Unterstützung bekommen. Leider bisher ohne Erfolg“, ergänzt der Vorsitzende der Ortsgruppe. Denn das neue Grundstück – möglichst in Beuel – sollte ebenfalls wieder rund 1000 Quadratmeter groß sein. „Mit Bus und Bahn muss es gut für erreichbar sein und eine Zufahrtsmöglichkeit für Autos wird benötigt. Nicht zuletzt soll eine Hütte oder ein Container aufgestellt werden können“, ergänzt Raths.

Um auf ihr Problem aufmerksam zu machen, haben die Naturfreunde einen Bürgerantrag gestellt. Zudem werden sie am 31. März von 10 bis 12 Uhr mit einem Stand vor dem Beueler Rathaus auf ihre Misere aufmerksam machen. „Uns läuft wirklich die Zeit davon. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Vielleicht finden wir auf diesem Weg ein neues Domizil“, gibt sich Raths zuversichtlich. Denn wenn die Suche erfolglos bleibt, dann werden die rund 30 Kinder, die regelmäßig in den Garten kommen, in Zukunft kaum noch Möglichkeiten haben, spielerisch die Natur sowie die heimische Pflanzen- und Tierwelt zu erkunden. „Das wäre wirklich bitter“, sagt Monika Heimerzheim. Der 16-jährige Stanley, der seit rund zehn Jahren die verschiedenen Angebote der Naturfreunde nutzt, kann ihr nur beipflichten. „Ich habe hier wirklich viele schöne Stunden erlebt. Es ist bitter, wenn ein solchen Projekt stirbt.“

Trotz der ungeklärten Situation finden wieder zwei Projekte in den Osterferien statt. In der ersten Woche haben die Kinder unter Anleitung Figuren aus Treibholz angefertigt. Vom 3. bis 6. April machen sie sich von 8 bis 17 Uhr auf Fossiliensuche, bauen kleine Steinmonumente und bemalen sie. Hierfür werden noch Anmeldungen per E-Mail an vorstand@naturfreundebonn.de entgegengenommen. „Und wer uns ein Grundstück anbieten will, der kann sich ebenfalls auf diesem Weg an uns wenden“, sagt Raths und hofft auf einen guten Ausgang.