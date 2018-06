25 Objekte durchsucht

Beuel. Mit großangelegten Razzien ist der Zoll gegen Autohändler in Bonn vorgegangen. 25 Objekte wurden durchsucht. Die Händler stehen im Verdacht, Schmuggelware aus Libyen verkauft zu haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2018

Großangelegte Razzien gegen Autoschmuggler hat der Zoll am Mittwochvormittag in Bonn durchgeführt. Wie das Zollfahndungsamt Essen am Donnerstagmorgen bekannt gab, haben mehr als 100 Zollbeamte 25 Objekte in Bonn und Umgebung durchsucht. Grund dafür: Der Verdacht auf gewerbsmäßige Steuerhinterziehung. Die Razzien richteten sich demnach gegen elf tatverdächtige Autohändler, die im Verdacht stehen, seit 2017 hunderte Fahrzeuge aus Libyen ohne Einfuhrabgaben in die EU eingeführt zu haben. Der Zoll stellte bei den Durchsuchungen mehr als 150.000 Euro Bargeld sowie Geschäftsunterlagen sicher.

Bisherigen Ermittlungen zufolge seien die Fahrzeuge regelmäßig über eine Fährverbindung zwischen Tunesien und Frankreich in die EU geschleust worden. Verschiedene Fahrer sollen die Autos anschließend nach Bonn gebracht haben. Dort wurden sie von den tatverdächtigen Autohändlern zum Kauf angeboten. Dabei sollen die Fahrer der mit libyschen Kennzeichen ausgestatteten Fahrzeuge angegeben haben, sie seien auf Urlaubs- oder Geschäftsreise.

Federführend konzertierte das in NRW für Steuerstrafsachen zuständige Zollfahndungsamt Essen die Durchsuchungsaktion mithilfe von Beamten aus Aachen, Duisburg und Köln.

Zollbeamte hatten am Mittwoch auch den Geschäftsraum eines Autohändlers auf der Königswinterer Straße/Ecke Röhfeldstraße in Beuel durchsucht. Augenscheinlich wurden unter anderem Tüten mit Autokennzeichen beschlagnahmt. Die Zöllner kontrollierten hochwertige Fahrzeuge auf dem Grundstück und überprüften Fahrgestellnummern.

Vor Ort in Beuel sperrte die Behörde das Privatgrundstück des Gebrauchtwarenhändlers während der bis in den Nachmittag hinein dauernden Durchsuchung für die Öffentlichkeit. Der Händler selbst war weder persönlich noch telefonisch für den GA erreichbar.

Seipenbusch erklärte, es stünde der Verdacht der gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung im Raum. Er beziehe sich auf die Hinterziehung von Zollgebühren und Einfuhrumsatzsteuern. Sämtliche von der Staatsanwaltschaft angewiesenen Durchsuchungen fußten auf einem Ermittlungsverfahren gegen mehrere Personen.