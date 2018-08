Punk und Rock im Wohngebiet

Beuel. Diesmal spielt das Wetter mit: Das Green Juice Festival in Beuel hat mit dem Auftritt der Bonner Band Attic eröffnet. Zwei Tage lang gibt es Livemusik mit Rock, Punk und Indie-Pop - und das mitten im Wohngebiet.

Von Thomas Kölsch, 17.08.2018

Der Kampf hat sich gelohnt: Das Green Juice Festival ist ein Jahr nach dem völlig verregneten Jubiläum samt eines abgesagten Konzerttags, das den Organisatoren beinahe das Genick gebrochen hätte, überaus erfolgreich gestartet und knüpft somit nahtlos an frühere Ausgaben der familiären Veranstaltung an. Rund 3600 Besucher ziehen seit dem Nachmittag in Richtung Beuel, um mitten im Wohngebiet – bis heute ein erstaunliches Unikum in Bonn – zwei Tage lang zu Alternative Rock, Punk und Indie-Pop zu feiern.

Mit den Donots und The Subways stehen starke Zugpferde auf dem Programm, und auch das restliche Line-Up kann sich sehen lassen. Viele Künstler sind zum wiederholten Male mit von der Partie, fühlen sich in diesem Umfeld ebenso wohl wie das Publikum, das den vergleichsweise intimen Rahmen und die gute Musik gleichermaßen zu schätzen weiß.

Die Bonner Band Attic eröffnete das Festival, das morgen schon ab 12 Uhr durchstarten wird. Dann werden noch weitaus mehr Besucher erwartet - Kurzentschlossene haben dennoch die Möglichkeit, an der Tageskasse Tickets zu erhalten.