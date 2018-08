Interview mit Vereinsvorsitzendem

Beuel. Im Interview spricht der Tino Willkommen, Zweiter Vorsitzender der Beueler Sportangler-Gemeinschaft über Fischsterben, Nachwuchsförderung und Zukunftspläne für den Verein.

Von Leif Kubik, 20.08.2018

Tino Willkommen ist seit zehn Jahren Mitglied der Sportangler-Gemeinschaft und steht ihr heute als Zweiter Vorsitzender vor. Über den Jahrhundertsommer, Jungangler und Zukunftspläne sprach Leif Kubik mit dem 43-Jährigen Webdesigner.

Der Aasee in Münster machte vor kurzem mit einem großen Fischsterben Schlagzeilen. Wie sind Ihre Vereinsgewässer durch den Sommer gekommen?

Tino Willkommen: Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir bereits seit einiger Zeit eine Umwälzpumpe hier in unserem See haben. Damit können wir das Wasser je nach Bedarf mit Sauerstoff anreichern, und der Bedarf war in diesem Sommer tatsächlich erheblich. Im Augenblick läuft die Pumpe in stündlichem Rhythmus, was man jedes Mal an der kleinen Fontäne erkennen kann.

Wie sieht's denn mit dem Nachwuchs aus? Ist Angeln noch interessant für die Jugend?

Willkommen: Und wie. Wir können uns über abnehmende Mitgliederzahlen nicht beklagen; als Verein wachsen wir stetig. Um die vier bis sechs neue Mitglieder kommen jedes Jahr dazu. Im Augenblick sind wir rund 80. Und die meisten von uns haben ja mit dem Hobby schon in jungen Jahren angefangen – das sieht heute nicht anders aus.

Was planen sie für die Zukunft?

Willkommen: Wir möchten unsere Seezugänge weiter ausbauen. Wen Sie hinter unserem Clubhaus zum Ufer runtergehen, sehen Sie den befestigten Weg, den wir im Jahr 2011 angelegt haben: Wir werden ja alle nicht jünger, und damit wollen wir unseren älteren Anglern, aber auch Rollstuhlfahrern den Weg zum Wasser ermöglichen. Dieses Konzept möchten wir gerne noch an weiteren Stellen umsetzen.