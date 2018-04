Unterricht im Stadtbezirk Beuel

Beuel. Der GA wollte von der Stadt Bonn und den Beueler Grundschulen wissen, welche Angebote zur Verfügung stehen. Das Sport- und Bäderamt bietet Ersatzzeiten im Sportpark Nord an.

Ende Januar beim GA-Bürgerdialog zur Zukunft der Beueler Bütt hatte Stefan Günther, Leiter des Bonner Sport- und Bäderamts, zugesagt, den Beueler Grundschulen alternative Schwimmzeiten und -standorte als Ersatz für die geschlossene Beueler Bütt anbieten zu wollen. Zwei Monate später wollte der GA von der Stadt Bonn und den Beueler Grundschulen wissen, ob, und wenn ja, welche Angebote zustande gekommen sind.

Marktschule: Die Kinder der Marktschule fahren derzeit dienstags und freitags von 9 bis 10 Uhr zum Schwimmunterricht in den Sportpark Nord. Allerdings stehen nur zwei Schwimmzeiten zur Verfügung. Das bedeutet, dass immer zwei Klassen gleichzeitig unterrichtet werden müssen. Dennoch: „Wir werden dieses Angebot der Stadt bis zum Ende des Schuljahres nutzen“, erklärt Konrektor Johannes Bildstein.

Arnold-von-Wied-Schule: Die dritten Klassen der Schwarzrheindorfer Grundschule gehen dienstags von 12 bis 12.45 Uhr im Sportpark Nord schwimmen. „Die Stadt hat uns diese Zeit und einen Bus angeboten. Wir nehmen das gerne an“, sagte Claudia Josten, kommissarische Leiterin der Grundschule.

KGS Holzlar: Die Katholische Grundschule Holzlar nutzt das Angebot, den Unterricht im Sportpark Nord durchzuführen – und zwar donnerstags von 9 bis 10 Uhr.

Derzeit kein Schwimmunterricht an Ennertschule

Josefschule: Zurzeit packen nur die Kinder einer Jahrgangsstufe der Josefschule regelmäßig die Badehose ein – und zwar donnerstags von 12 bis 12.45 Uhr. „Wir nehmen das Angebot der Stadt wahr und haben unseren Schwimmunterricht in den Sportpark Nord verlagert“, sagt Schulleiter Sascha Zuber. Zwar sei man durch die Nähe zur „Beueler Bütt“ in der Vergangenheit sehr verwöhnt worden, doch „wir nehmen das Ausweichquartier gerne an.“ Er kann sich über fehlendes Engagement der Stadt jedenfalls nicht beklagen. „Man hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, um uns Alternativen anzubieten“, ergänzt er. Er begrüßt auch das Vorhaben der Stadt in den Ferien verstärkt Intensivschwimmkurse zu organisieren.

Om Berg: Der Schwimmunterricht der Grundschule Om Berg ist bis zu den Osterferien ausgefallen. Schulleiterin Annette Kiemen und das Kollegium haben das Angebot, im Sportpark Nord schwimmen zu gehen, abgelehnt, weil der Aufwand zu groß und die Aufsichtspflicht zu riskant seien. Man werde wohl mit dem Schwimmunterricht bis zur Freibadsaison im Mai warten. Seit vergangenen Montag kann die GGS laut Stadt Bonn auch in Sankt Augustin-Niederpleis schwimmen gehen.

Ennertschule: Derzeit findet kein Schwimmunterricht statt, weil der Aufwand für die An- und Abreise zum Ausweichquartier zu hoch ist. Die Stadt hatte der Grundschule angeboten, den Schwimmunterricht während der Sanierung des Beueler Hallenbades in den Sportpark Nord zu verlegen. Konrektorin Inke Mertins: „Von drei Unterrichtsstunden, die wir dafür einplanen müssten, wären die Kinder im Endeffekt nur knapp 30 Minuten im Wasser. Das steht in keiner Relation zum Aufwand.“ Außerdem sei das Schwimmbad im Sportpark Nord nicht geeignet für den Schwimmunterricht von Grundschülern. „Wir hoffen auf einen schönen Sommer, damit wir dann ins Ennertbad ausweichen können“, so Mertins.

Schulleiter ist zuversichtlich

Adelheidisschule: Ute Sterr, Rektorin an der Adelheidisschule, hofft darauf, dass ihre Grundschüler ab Mai das benachbarte Ennertbad nutzen können. Derzeit findet kein Schwimmunterricht statt. „Wir haben verschiedene Angebote der Stadt erhalten“, sagt sie. Aber die angebotenen Zeiten hätten entweder nicht mit dem Schulunterricht kombiniert werden können, oder die entsprechenden Fachkollegen standen nicht zur Verfügung.

Gottfried-Kinkel-Schule: Auch wenn es derzeit keinen Schwimmunterricht für die Kinder der Gottfried-Kinkel-Schule gibt, so ist Schulleiter Christian Eberhard zuversichtlich, dass die Oberkasseler Grundschüler bald wieder ins Wasser springen werden. „Wir sind derzeit noch in Verhandlungen mit der Stadt“, sagt er. Läuft alles nach Plan, dann könnte bereits nach den Osterferien wieder „Schwimmen“ auf dem Stundenplan stehen. „Ansonsten sind wir mit Beginn der Freibadsaison im Ennertbad“, sagt er.

Paul-Gerhardt-Schule: Nach Auskunft von Rektor Dirk Wetzig hat sich die Stadt Bonn bemüht, der Paul-Gerhardt-Schule zu helfen. „Wir haben auch ein Zeitangebot erhalten. Aber weil wir sehr viele Nichtschwimmer haben und die Beckengröße auch für unsere Schülerzahl nicht passend ist, hat sich das Kollegium entschieden, auf die Schwimmzeit zu verzichten“, sagte Wetzig. Von dieser Entscheidung sind vor allem die dritten Klassen betroffen. Sie sollen aber im nächsten Schuljahr zusammen mit den vierten Klassen in der Beueler Bütt schwimmen gehen.