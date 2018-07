Astronaut auf der ISS

Beuel. Schüler des Kardinal-Frings-Gymnasiums haben am Dienstag mit Alexander Gerst gefunkt. Rund 1000 Schüler lauschten dem Funkgespräch zwischen der ISS und Beuel.

Von Stefan Hermes, 03.07.2018

Pünktlich um 10 Uhr und 32 Minuten gaben die Funkamateure in der Turnhalle des Kardinal-Frings-Gymnasiums dem zwölfjährigen Lasse Herrington das Zeichen, die Internationale Raumstation ISS mit Kennung und dem Funkspruch „Do you Copy?“ anzurufen. Knapp zehn Mal musste der Schüler seinen Spruch wiederholen, bis das Rauschen aus dem All plötzlich durch die Stimme des deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst unterbrochen wurde.

Elf berechnete Minuten lang konnte er auf die vorbereitenden Fragen der Schülerinnen und Schüler antworten. Auch wenn die Zeit dank der ausführlichen Antworten von Gerst nur für fünfzehn der 27 Fragen ausreichte, dürften diese Minuten für die meisten der jugendlichen Anwesenden zu den aufregendsten gehören, die sie in der einjährigen Vorbereitung auf diesen Moment erlebten. Gerst nahm sich Zeit, erst einmal Bonn ganz herzlich zu grüßen, das er soeben aus seinen etwa 400 Kilometern Entfernung sehen konnte.

An die 1000 Schüler lauschten seinen Worten auf der Sportanlage des Beueler Gymnasiums, wohin der Schülerdialog mit dem Astronauten simultan übertragen wurde. Seit den frühen Morgenstunden herrschte dort bereits bei hochsommerlichen Temperaturen eine spannungsvolle Festplatzstimmung mit viel Musik durch die verschiedenen Schulbands. Ein informatives Rahmenprogramm durch Raumfahrtexperten und Schülergruppen bereitete den Live-Call mit der Raumstation vor und nach.