In 16 Stunden bis nach Mirecourt

Beuel. Frank Mödinger und Michael Blasczyk fahren mit Rennrädern an einem Tag bis in Beuels Partnerstadt. Am Freitag sind sie um 4.30 Uhr am Rhein gestartet.

Michael Blasczyk aus Neu-Vilich und Frank Mödinger aus Küdinghoven sind am Freitagabend erschöpft, aber glücklich in Mirecourt gelandet. Diese Nachricht klingt erst einmal unspektakulär, ist sie aber ganz und gar nicht: Die beiden Beueler sind nämlich 16 Stunden vorher mit ihren Rennrädern in Beuel am Rathaus gestartet und haben für die 366 Kilometer lange Strecke eine reine Fahrzeit von nur 14 Stunden benötigt. Dabei haben sie unterwegs insgesamt 4000 Höhenmeter gestrampelt – Chapeau!

Die Route führte die Radsportler über weitgehend verkehrsarme Straßen nach Gerolstein in der Eifel, nach Luxemburg und dann nach Frankreich. Die Stadt Metz haben sie in weitem Bogen umfahren. Dann ging es nach Nancy und schließlich erreichten sie Beuels Partnerstadt Mirecourt in den Vogesen. Die Partnerschaftskomitees beider Orte waren in die „Tour de Mirecourt“ eingebunden. Thomas Fricke, zweiter Vorsitzender des Partnerschaftsvereins in Beuel, verabschiedete die Extremsportler um 4.30 Uhr am Mirecourt-Verkehrsschild vor dem Rathaus.

Am Sonntag geht es mit dem Rad zurück

Bernard Schmitt, Vorsitzender in Mirecourt, hat die beiden auf den letzten Kilometern vor dem Ziel aufgemuntert und begleitet. Mödinger und Blasczyk haben die Strapazen ohne Begleitfahrzeug überstanden. Sie gönnten sich lediglich insgesamt zwei Stunden Pause, um sich unterwegs zu verpflegen. Warum haben sie diese Leistung von ihren Körpern abgerufen? Antwort von Blasczyk: „Für uns war die Tour eine Herausforderung, keine Strapaze. Wir lieben Radfahren, weil man dabei seine Umgebung ganz anders erlebt, man umweltfreundlich unterwegs ist und auch noch etwas für seine persönliche Gesundheit unternimmt.“

Und wie gestaltet sich die Rückfahrt? Am Samstag wollen sich die beiden entspannen und Mirecourt entdecken. Und am Sonntag geht es zurück nach Beuel – natürlich mit den Rädern. „Wir fahren auf jeden Fall bis Wasserbillig in Luxemburg. Das sind fast 200 kilometer. Dort entscheiden wir dann, ob wir in den Zug einsteigen oder weiterfahren“, erklärte Mödinger.