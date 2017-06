Brennender Mülleimer

Geislar. Die Berufsfeuerwehr in Beuel ist für so gut wie jede Aufgabe gerüstet. Wie sie die Gefahr eines Großbrands bereits im Keim ersticken, haben die Profis der Brandbekämpfung am Mittwoch zur Schau gestellt - mit einer Gießkanne.

Egal wie hoch die Flammen schlagen, als Feuerwehrmann gilt es stets, einen kühlen Kopf zu bewahren. Eine Einsicht, die wohl niemand so sehr verkörpert, wie die Einsatzkräfte der Beueler Berufsfeuerwehr. Als am Mittwochnachmittag ein 15-Jähriger die Feuerwehr zur Hilfe rief, weil er an der Burbankstraße zwischen Geislar und Vilich-Müldorf einen brennenden Mülleimer neben einer Parkbank entdeckte, fackelten die Feuerwehrmänner nicht lange und griffen zur Brandbekämpfung zu unkonventionellen Mitteln.

Weil die Feuerwehr angesichts der derzeitigen Hitze und Trockenheit einen Übergriff des Feuers auf die umliegende Flora befürchtete, waren die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in aller Eile mit Blaulicht und Martinshorn angerückt, blieben aber zunächst vor einer zu klein geratenen Eisenbahnunterführung stecken. Nach einem Umweg entlang eines Anglerteichs an der Beueler Straße erreichten die Feuerwehrleute dann doch noch ihr Ziel.

Dank jahrelanger Berufserfahrung waren die Feuerwehrkräfte in der Lage, dem Mülleimerfeuer rasch eine geeignete Methode der Brandbekämpfung entgegenzusetzen. Mit dem präzise geführten Wasserstrahl einer zum Inventar der Feuerwehr gehörenden grünen Gießkanne wurde das Feuer ordnungsgemäß gelöscht. Als Brandursache vermutet die Feuerwehr eine brennende Zigarette.