BEUEL. Die Beueler Band „Los Manolos“ haben am Samstagabend bei Dieter Bohlens RTL-Show „Das Supertalent“ die Jury und das Publikum begeistert.

Von Leif Kubik, Thomas Faßbender, 16.09.2017

Aus den Räumen der Reinigungsfirma von Bruno Dieni an der Königswinterer Straße dringen lateinamerikanische Rhythmen bis auf den nach Feierabend verwaisten Parkplatz: In den Werkstatträumen hinter dem Büro proben die Musiker der Band „Los Manolos“ jeden Donnerstagabend ab neun Uhr für ihren nächsten Auftritt. Der findet normalerweise auf einem Straßenfest in der Region oder bei Freunden und Verwandten statt – An diesem Wochenende war es dann aber ein Auftritt vor ganz großem Publikum. Die „Los Manolos“ waren bei Dieter Bohlens RTL-Show „Das Supertalent“ zu Gast.

Zu der Veranstaltung hatten sich die „Vollblutmusiker aus Spaß an der Freud“ bereits im vergangenen Jahr beworben und in diesem Jahr hat es mit der Teilnahme an der nunmehr elften Staffel der Sendereihe endlich geklappt: Am Samstagabend wetteiferten die Beueler Jungs in Berlin mit weiteren Bewerbern um einen der Plätze beim Finale der Show am 16. Dezember.

Supertalent-Jury ist begeistert

Und die Beueler Musiker konnten die Jury von ihrem Talent absolut überzeugen. Das Publikum tobte und auch auf die Jury schwappte die gute Laune der Vollblutmusiker mit ihren heißen Rhythmen sofort über. Bruce Darnell und Nazan Eckes begannen spontan zu tanzen und Dieter Bohlen war von der musikalischen Darbietung ebenfalls begeistert. In kürzester Zeit war das ganze Studio ein Tanzsaal.

„Los Manolos“ wurden einstimmig in die nächste Runde gewählt. Insbesondere mit ihren spanischen Versionen der alten Modern Talking Hits „You´re my heart, you´re my soul“ und „cheri cheri lady“ überzeugten die Beueler Dieter Bohlen.

Seit zirka 30 Jahren musiziert die Formation nun bereits in wechselnder Besetzung: Die beiden spanischen Musiker Manuel Cabello Torres und Manuel Albaida waren zunächst mit sechs Tango-Tänzerinnen aufgetreten; der Linzer und der Beueler musizieren bereits seit ihrer Jugend gemeinsam. Später stießen dann der gebürtige Sri-Lanker Harindra Bambarandage Perera und als zweiter Beueler der Italiener Dieni zu der Band.

Die Band, die derzeit eigentlich aus sechs Musikern besteht – Gianni Figundio und Toni Clement konnten bei der Show allerdings leider nicht dabei sein – hat sich auf südländische Töne spezialisiert und setzt bei ihrer Rumba vor allen Dingen auf gute Laune: „Wir wollen eigentlich immer, dass die Leute spätestens nach zehn Sekunden tanzen“, so Albaida zuversichtlich vor dem Auftritt: „Sehr oft schaffen wir das auch. Eigentlich immer.“

„Los Manolos“ zum Qualitätscheck bei Dieter Bohlen

Normalerweise kennt die Musikertruppe kein Lampenfieber; dennoch zeigte sich Albaida diesmal leicht nervös: „Ob man bei einem Fest in seiner Straße oder vor Freunden und Bekannten auftritt, oder vor Tausenden fremder und wahrscheinlich sehr kritischer Zuschauer in einem Fernsehstudio – das ist schon etwas Anderes“, findet er. Und an die Millionen Fernsehzuschauer mochte er gar nicht erst denken. Immerhin: Von Dieter Bohlen gab es beim Casting bereits Vorschusslorbeeren: „So wie ihr dasteht, das könnte was werden“, hatte der populäre Showstar die Manolos ermuntert. Und er sollte recht haben!

Und für die war die Veranstaltung auch so etwas wie der ultimative Qualitätscheck: „Wir wollten einfach mal schauen, ob wir wirklich so gut sind, wie unsere Freunde uns manchmal einreden“, so Albaida lachend.

Die vier Musiker haben sich auf das Covern von Latin-Klängen spezialisiert: Songs von Bands wie den Chichos, Chunguitos, der Gypsy Kings oder von Melendi gehören zu ihrem Standard-Repertoire. „Wir haben auch schon einmal eigene Sachen geschrieben, die spielen wir aber nur für uns“, erzählt Albaida selbstironisch. Aber wer weiß: Vielleicht finden die ja nach dem Erfolg heute Abend auch den Weg aus dem Probekeller.