Bauarbeiten im Schwimmbad

Beuel. Die Beueler Bütt bleibt am Dienstag für Besucher geschlossen. Grund dafür sind Bauarbeiten, die länger dauern als geplant.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2019

Anders als geplant, bleibt die Beueler Bütt am Dienstag ganztägig geschlossen. Grund dafür sind Arbeiten an der Wasseraufbereitungsanlage, die laut Angabe der Fachfirma mehr Zeit in Anspruch nehmen. Dies teilte die Stadt Bonn am Dienstagmittag mit. Ursprünglich sollte das Schwimmbad um 13 Uhr wieder für das Publikum öffnen.