GA-Serie zur Eingemeindung

Anlässlich des im nächsten Jahr bevorstehenden 50. Jahrestags der Eingemeindung Beuels in die neue Stadt Bonn, blickt der General-Anzeiger in den kommenden Wochen auf die Jahre zwischen 1952 und 1969 zurück. Die ehemalige Stadt Beuel war nämlich nur 17 Jahre eigenständig. Mithilfe des Heimat- und Geschichtsvereins Beuel geht der GA im Heimatmuseum auf die Suche nach Ausstellungsstücken, die an diese Zeit erinnern.

Für GA-Leser wird es zudem ein besonderes Angebot geben: Der Heimat- und Geschichtsverein Beuel bietet eine speziell auf die Serie abgestimmte Führung durch das Heimatmuseum an. Das Treffen dazu ist am Mittwoch, 22. August, ab 15 Uhr im Heimatmuseum an der Wagnerstraße. 16 Leser können teilnehmen. Die Eintrittskarten dazu werden verlost. Im Anschluss an die Führung laden Heimatverein und GA die Gäste zu Kaffee und Kuchen im Innenhof des Museums ein.

Die Eintrittskarten dazu werden verlost. Für die Teilnahme an der Verlosung wird in den nächsten Tagen ein gesonderter Aufruf im GA erscheinen. Im Anschluss an die Führung laden Heimatverein und GA die Gäste zu Kaffee und Kuchen im Innenhof des Museums ein.

Zum Abschluss der Artikelserie bieten Heimatverein und GA einen „Beueler Treff“ mit Zeitzeugen an. Zum Beispiel stieß der GA bei der Suche nach geeigneten Gesprächspartnern auf den Kegelclub der ehemaligen Stadt Beuel, der sich immer noch regelmäßig zum Kegeln trifft. Termin der Gesprächsrunde: Montag, 1. Oktober, ab 19 Uhr im Heimatmuseum Beuel. An diesem Bürgerdialog kann jeder interessierte Bürger teilnehmen. Der Eintritt ist kostenlos.