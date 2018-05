Polizei verhaftet 49-Jährigen

Bonn. Gleich wegen mehrerer Taten ist ein 49-jähriger Mann in Bonn-Oberkassel festgenommen worden. Der Betrunkene hatte unter anderem einen Maibaum auf die Straßenbahngleise gelegt. Die Bahn konnte rechtzeitig stoppen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2018

Ein fünf Meter langer Maibaum ist am Mittwochabend auf die Straßenbahngleise an der Haltestelle Oberkassel-Süd in Bonn gelegt worden. Das berichtet die Polizei. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann den Baum auf die Gleise der S-Bahn-Trasse im Bereich des Bahnübergangs "Langemarckstraße" gelegt hatte. Sie riefen die Polizei. Eine Straßenbahn konnte rechtzeitig vor dem Hindernis stoppen, der Fahrer räumte den Baum zur Seite.

Der mutmaßliche Täter steckte laut Polizei anschließend noch eine Mülltonne an der Haltestelle in Brand und legte Steine aus dem Schotterbett auf die Gleise, die von einer wenig später vorbeifahrenden Bahn überfahren wurden. Als er anschließend noch einen Mülleimer von einer Laterne abriss und auf die Gleise warf, wurde er von Streifenwagenpolizisten gestellt. Die Polizisten nahmen den alkoholisierten 49-Jährigen, der der Polizei bereits wegen Eigentums- und Gewaltdelikten bekannt ist, in Gewahrsam.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einer Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen Sachbeschädigung.