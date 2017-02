15 Meter Hauswand bricht in Niederholtorf ein

05.02.2017 Beuel. 23-Jähriger prallte in der Nacht mit seinem Auto gegen eine Mauer. Sie brach auf 15 Metern ein. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5.000 Euro. Der Fahrer und sein Freund wurden leicht verletzt.

Bilanz einer nächtlichen Fahrt: Auto Schrott, Führerschein weg, Mauer eingestürzt, Freund im Krankenhaus. Der 23-Jährige Autofahrer, der in der Nacht zum Sonntag gegen 3.33 Uhr mit zwei gleichaltrigen unterwegs war, hatte zu tief ins Glas geschaut. In einer Rechtskurve der Löwenburgstraße verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in Höhe Mohnweg gegen eine Hausmauer. Sie brach auf einer Länge von 15 Metern vollständig ein. In der Nacht war die Fahrbahn an der Unfallstelle vermutlich eisglatt.

Der Fahrer und sein Freund, der auf der Rückbank gesessen hatte, wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Dass Alkohol bei dem Unfall eine Rolle spielte, bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten schnell. Der Atemtest bestätigte: 0,85 Promille. So bleibt der Führerschein zunächst auf der Wache. Der Verletzte Mitfahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Das Auto war nach dem Aufprall laut Polizeibericht "stark unfallbeschädigt". Ein Abschleppfahrzeug holte es von der Unfallstelle. (Anja Wollschlaeger)