Brücke über Autobahn bekommt ein Gerüst

Bonn. Autofahrer müssen an diesem Wochenende mit Behinderungen auf der Autobahn 59 in Richtung Königswinter/Godesberg rechnen. Von Freitagabend ab 20 Uhr bis Montagmorgen gegen 5 Uhr wird an der Brücke der B 56 gearbeitet, die über die A 59 führt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.07.2017

Wie Straßen NRW am Donnerstag mitteilte, muss an der Anschlussstelle Bonn-Vilich ein Schutz- und Traggerüst angebracht werden.

Der Grund für die Arbeiten sei eine Erneuerung der Randbereiche des Bauwerkes, um einen Radweg entlang der B 56 führen zu können. Auf der Autobahn steht dem Verkehr deshalb zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Es kann es auch zu kurzzeitigen Sperrungen der Abfahrt im Anschluss Bonn-Vilich kommen. Die Umleitung erfolgt dann über die Anschlussstelle Bonn-Pützchen. Am ersten August-Wochenende sind von Freitag bis Montag, 4. bis zum 7. August, die gleichen Arbeiten in Fahrtrichtung Köln geplant.