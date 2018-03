Pützchen. In einem Gewerbegebiet in Bonn-Pützchen ist am Dienstagmittag ein Baukran umgestürzt. Verletzte gab es nicht. Arbeiter prüfen aktuell, wie der Kran wieder aufgerichtet werden kann.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.03.2018

Ein Baukran ist am Dienstagmittag in einem Gewerbegebiet im Alaunbachweg in Pützchen umgestürzt. Nach ersten Informationen ist der Kran offenbar an einer Böschung abgerutscht. Verletzte gab es keine.

Arbeiter vor Ort prüften am frühen Nachmittag, wie der Kran wieder aufgerichtet werden kann. Wie groß der entstandene Schaden auf der Baustelle ist, war zunächst unklar.