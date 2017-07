Ein Bauarbeiter hat sich bei einem Sturz in eine Baugrube schwer verletzt.

Beuel. Ein Bauarbeiter ist laut Polizei in Beuel in eine Baugrube gestürzt. Demnach fiel der Mann auf einem Grundstück an der Röhfeldstraße aus einer Höhe von drei Meter und verletzte sich bei dem Sturz schwer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2017

Auf dem Grundstück an der Röhfeldstraße wird derzeit ein Mehrparteienhaus mit Mietwohnungen gebaut. Die Feuerwehr rettete den Mann, der laut Zeugen bei Bewusstsein war, mit einer Schleifkorbtrage aus dem Spalt zwischen Außenmauerwerk und Böschung.

Laut Feuerwehr verletzte sich der Mann an Hüfte und Oberkörper. Er wurde laut Polizei anschließend zur Behandlung in die Uniklinik gebracht. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 18 Einsatzkräften vor Ort.