Bonn. In der Nacht zu Mittwoch kam es in einer Gaststätte in Beuel zu einem Einbruch. Dabei erbeuteten die Täter eine noch unbekannte Menge an Bargeld.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.10.2017

Zwischen Dienstagabend 23 Uhr und Mittwochmorgen 07.15 Uhr kam es, laut der Polizei, zu dem Einbruch in eine Gaststätte auf der Rheinaustraße in Beuel.

Nach ersten Ermittlungen hebelten die Unbekannten in der Nacht dort ein Fenster auf und stiegen anschließend in das Lokal ein, um es nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Mit ihrer Beute verließen die Täter anschließend unerkannt den Tatort.

Die Bonner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat am Tatort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0228/150 durchzugeben.