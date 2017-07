Umgestaltung der Mühlenbachhalle

Vilich-Müldorf. Die Mitgliederversammlung des Bürgervereins Vilich-Müldorf fand genau an dem Ort statt, um den es vornehmlich bei dem Treffen ging: der Mühlenbachhalle.

12.07.2017

Im Fokus der Veranstaltung stand der Bericht über die Halle, die Eigentum und Sorgenkind des Vereins ist. Zum einen hatte der Vereinsvorsitzende Thomas Biedermann die Halle bereits in den Mittelpunkt seines Jahresberichtes gestellt, zum anderen sprach Joachim Clemens, Projektleiter für die Mühlenbachhalle, über den aktuellen Stand.

"Es hat sich auch in 2016 wieder ganz deutlich gezeigt, wie wichtig unsere Mühlenbachhalle für das Zusammenleben in Vilich-Müldorf ist", so Biedermann.

"Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen der Erhaltung unserer Mühlenbachhalle", sagte der Vorsitzende weiter. Es wurden zwei Förderanträge für die Sanierung beziehungsweise den Neubau der Halle und des Bunkers erarbeitet - mit großer Unterstützung der Stadt Bonn, wie Biedermann betonte.

Zum einen wurde ein EU-Antrag über 1,75 Millionen Euro gestellt. Da über 200 Städte einen solchen Förderantrag gestellt haben, sieht Clemens die Chancen allerdings gering. Im September soll der Bescheid kommen, ob der Antrag die erste Hürde geschafft hat.

Aber Clemens hat noch ein weiteres Förderprogramm ausfindig gemacht, das das Umweltministerium für die Reduzierung von Treibhausgasen ausgelobt hat. Die Idee der Bewerber: Auf dem Bunkerdach könnte eine Fläche von 177 Quadratmetern begrünt werden.

Zudem kündigte der Verein an, Teile des Erlöses der kommenden Veranstaltungen, die der Bürgerverein organisiert und die in der Mühlenbachhalle stattfinden, in das Projekt fließen zu lassen. (shr)