Geschäfte in Beuel

Die Aldi-Filiale an der Hans-Böckler-Straße bleibt weiterhin geöffnet.

20.01.2017 Beuel. Unternehmen investieren in die Filialstandorte im Stadtbezirk Beuel. Trotz geplanter Neueröffnung will Aldi Süd seinen alten Standort halten.

Mode, Kurzwaren, Geschenkartikel, Deko oder Kleinmöbel. Das Zentrum von Beuel bietet einen idealen Branchenmix, der viel über den täglichen Bedarf hinaus bietet. Gerade im Segment Lebensmittel kann der Kunde aus verschiedenen Angeboten wählen – von Bio bis Discounter.

Jetzt zieht ein weiterer Filialist in zentrale Lage: Ende April eröffnet Aldi Süd eine neue Niederlassung im Brückenforum. Zurzeit wird im ehemaligen Kaiser’s-Geschäft kräftig gearbeitet. Bis zum 27. April sind die Handwerker fertig. Denn an diesem Tag öffnet Aldi erstmals seine Türen. „Unseren Kunden stehen im Brückenforum 200 Stellplätze zur Verfügung“, informiert Unternehmenssprecherin Carina Loose. „Dort können sie für die Dauer ihres Einkaufs eine Stunde kostenlos parken.“ Trotz der Neueröffnung betreibt der Discounter auch in Zukunft alle bereits bestehenden Beueler Filialen weiter. „Natürlich bleibt auch die an der Hans-Böckler-Straße bestehen. Daran wird sich nichts ändern“, versichert die Sprecherin.

Vor verschlossener Tür stehen allerdings derzeit die Aldi-Kunden in den Vilicher Arkaden. Denn die ist seit dem 14. Januar geschlossen. „Wir modernisieren und bauen um“, erklärt Carina Loose dazu. „Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir die Filiale am 21., spätestens am 23. Januar wieder eröffnen.“ Der Umbau gehört zum Unternehmenskonzept „Filiale der Zukunft“.

Doch während Beueler Kunden in zentraler Lage eine Vielzahl verschiedener Geschäfte vorfinden, sieht es abseits schon anders aus. Erst vor wenigen Monaten kündigte beispielsweise Netto an, seinen Ableger in Oberkassel mit Beginn des neuen Jahres zu schließen.

Allerdings hatte der Discounter die Rechnung ohne die Anwohner sowie die Kunden aus Küdinghoven und Ramersdorf gemacht. Denn nachdem sie sich mit einer Unterschriftenaktion gegen die Filialaufgabe gewehrt haben, gab Netto jetzt klein bei. „Diese Filiale wird vorerst nicht geschlossen“, bestätigt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation, auf Anfrage des GA. „Der Mietvertrag wurde bis Ende 2017 verlängert. Ziel ist, mit dem Vermieter einen Umbau der Filiale zu realisieren und diese von Grund auf zu modernisieren. Diesbezüglich laufen die Verhandlungen.“

Von Grunde überholt wird derzeit auch die Filiale des Drogeriemarktes in der Friedrich-Breuer-Straße. „Wir renovieren und ergänzen unseren Service“, erklärt Martina Bender von der Drogeriekette. „Unser Team freut sich schon darauf, die Wiedereröffnung am Donnerstag, 2. März, gemeinsam mit den Kunden zu feiern“, so die Sprecherin. (Gabriele Immenkeppel)