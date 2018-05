Bau liegt im Soll

Die Arbeiten am Neubau der Awo in der Beueler Neustraße verlaufen ohne Probleme. Für die Zeit nach der Fertigstellung hat der Verband bereits einige Ideen.

Von Gabriele Immenkeppel, 27.05.2018

Vor fast 100 Jahren wurde die Arbeiterwohlfahrt in Deutschland gegründet. Seit Ende der 1920er Jahre gibt es einen Ortsverein in Beuel. Die Ziele sind noch immer dieselben wie 1919: Die Awo versteht sich als sozialpolitische Interessensvertretung aller Menschen – insbesondere jener, die sich allein kein Gehör verschaffen können. Der GA sprach mit Frank Donner-Weyel, dem Awo-Vorsitzenden in Beuel.

Wie haben sich die Anforderungen an die Awo in den letzten Jahren verändert?

Frank Donner-Weyel: Die „Spot“-Angebote nehmen einen immer größeren Raum ein. Diese qualifizierte Sozialberatung für Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige wird immer wichtiger. Bei Bedarf geht unsere Mitarbeiterin auch zu den älteren Menschen nach Hause. Wie wichtig beispielsweise das Thema Vorsorgevollmacht ist, das haben wir gerade erst erfahren. Für einen entsprechenden Vortrag hatten sich mehr Interessierte angemeldet als wir Platz hatten. Diesen Vortrag müssen wir jetzt unbedingt wiederholen.

Stichwort Pflegeversicherung. Wer findet sich in diesem bürokratischen Antragsdschungel ohne professionelle Hilfe überhaupt zurecht?

Donner-Weyel: Niemand. Das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Selbst für jemanden, der sich mit diesen Fragen beschäftigt ist es nicht leicht den Durchblick zu behalten. In unserem neuen Stadtteilzentrum werden wir dieses Beratungsangebot weiter ausbauen. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann können wir auf ein großes Netzwerk zurückgreifen, um jedem die optimale Hilfe zu bieten.

Sie bauen gerade ein neues Stadtteilzentrum in der Neustraße. Was errichten Sie konkret und was werden sie in dem Neubau unterbringen?

Donner-Weyel: Unser altes Domizil an gleicher Stelle war nicht nur zu klein, sondern es war vor allem nicht barrierefrei. Ein Umbau wäre wirtschaftlich und technisch nicht vertretbar gewesen. Daher haben wir uns für einen Neubau entschieden. Das neue Stadtteilzentrum besteht aus zwei Gruppenräumen mit Küche, Büro und Beratungsbereich im Erdgeschoss. Im Untergeschoss wird unsere Kleiderstube „Jacke wie Hose“ untergebracht. In den Obergeschossen gibt es sieben Wohnungen, davon sind drei rollstuhlgerecht ausgebaut. Außerdem gibt es Platz für eine Wohngruppe, in der bis zu vier Menschen mit Handicap leben können.

Wie teuer wird der Neubau und wie finanzieren Sie ihn?

Donner-Weyel: Das Grundstück hatten wir ja schon. Die Investitionssumme beträgt rund 2,33 Millionen Euro. Die Wohnungsbauförderung aus Mitteln des Bundes und der NRW-Bank steuert 1,65 Millionen Euro bei, die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW 153 000 Euro. Unser Anteil beträgt rund 500 000 Euro.

Lief bisher alles rund oder gab es Probleme?

Donner-Weyel: Der Rohbau steht, das Dach ist gedeckt, jetzt hat der Innenausbau begonnen. Bisher lief alles nach Plan. Im Winter ruhten die Arbeiten einmal aufgrund der Witterung für eine Woche.

Wann wird das neue Zentrum bezugsfertig sein?

Donner-Weyel: Läuft alles weiter wie bisher, dann werden wir das Stadtteilzentrum am 1. Oktober übernehmen können, die Wohnungen werden zum 1. November bezugsfertig sein.

Die Beueler Awo hatte gerade Jahreshauptversammlung. Welche Ziele hat sich der Ortsverein für dieses Jahr gesetzt?

Donner-Weyel: Wir wollen unser Angebot noch einmal deutlich erweitern, um gerade ältere Menschen aus der Einsamkeit zu holen. Wir werden hier das Miteinander aller Generationen im Stadtteil verbessern. Wir haben viele Ideen. Derzeit überlegen wir, welche wir in einem ersten Schritt umsetzen. So planen wir ein regelmäßiges Treffen für pflegende Angehörige einzurichten und wollen unter der Woche einen Mittagstisch mit hausgemachtem Essen anbieten. Auch Tanztee und ein Reparatur-Café sind im Gespräch.

Was wünschen Sie sich für die zukünftige Arbeit der Beueler Awo?

Donner-Weyel: Wir wünschen uns eine verlässliche Finanzierung, damit wir besser planen und kalkulieren können. Denn schließlich leisten wir gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helfern Arbeit, die eigentlich Aufgabe der öffentlichen Hand ist. Mit dem, was wir hier machen, greifen wir der Stadt unter die Arme und wirken im Stadtteil. Wir verdienen mit unseren Angeboten und der Arbeit im Stadtteilzentrum kein Geld.