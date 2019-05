Sankt-Augustiner-Straße in Bonn

BONN. Eine 28 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag in Vilich mit dem Wagen eines 29-Jährigen kollidiert. Der Mann hatte zuvor offenbar eine rote Ampel missachtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.05.2019

Eine 28 Jahre alte Frau hat am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Sankt-Augustiner-Straße in Vilich leichte Verletzungen erlitten. Laut Mitteilung der Polizei war die Frau gegen 17.30 Uhr mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Bonn unterwegs. Als sie im Kreuzungsbereich zur Königswinterer Straße bei grüner Ampel nach links abbog, stieß sie mit dem Wagen eines 29-Jährigen zusammen, der auf der Sankt-Augustiner-Straße in Gegenrichtung unterwegs war.

Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer über rot gefahren. Die 28-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro.