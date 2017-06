Kurz vor der Abfahrt Niederkassel

Bonn. Kurz vor der Nordbrücke ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. 500 Meter vor der Abfahrt Niederkassel in Fahrtrichtung Koblenz hat sich ein Auto überschlagen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.06.2017

Auf der A565 in Fahrtrichtung Koblenz ist es am späten Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen der Feuerwehr hat sich ein Auto etwa 500 Meter vor der Abfahrt Niederkassel überschlagen. Demnach waren zwei Autos sowie ein LKW am Unfall beteiligt. Zwei Erwachsene sowie ein Kind wurden verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Laut Polizei kam der LKW von der A59 aus Richtung Köln und wollte von der mittleren auf die rechte Spur wechseln. Beim Spurwechseln übersah er dabei einen PKW, der von der A59 aus Richtung Königswinter auf die A565 auffuhr. Es kam zur Kollision, in dessen Folge noch ein weiteres Fahrzeug mit in den Unfall verwickelt wurde.

Aufgrund des Unfalls kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die A565 musste in Richtung Koblenz vorübergehend komplett gesperrt werden. Gegen 17.45 Uhr wurde der rechte Fahrstreifen von der Polizei wieder freigegeben.

Weitere Berichterstattung folgt.

