Zwei Leichtverletzte

Beuel. Bei einem spektakulären Unfall hat sich in Beuel ein Auto überschlagen. Die Niederkasseler Straße war für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.04.2018

Weil ein 20-Jähriger die rote Ampel missachtete, kam es am Samstagmorgen zu einem spektakulären Unfall an der Kreuzung Niederkasseler Straße/Stiftsstraße in Beuel. Der junge Mann überschlug sich mit seinem Wagen. Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, fuhr zunächst ein 86-Jähriger mit seiner 82 Jahre alten Ehefrau aus Richtung Schwarzrheindorf mit seinem Auto auf die Kreuzung zu und blieb an der roten Ampel stehen. Als es grün wurde, fuhr der Mann los. Von links aus Richtung Geislar kommend näherte sich zeitgleich der 20-Jährige.

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Wagen, wobei sich das Auto des jungen Mannes überschlug. Der Fahrer wurde ebenso wie seine 19 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Ein weiterer Beifahrer (20) blieb ebenso wie die Senioren unverletzt.

Zeugen schilderten der Polizei, dass der 20-Jährige die rote Ampel missachtete und es so zum Unfall kam. Bei dem Versursacher wurde ein Alkohol- und Drogentest durchgeführt und eine Blutprobe entnommen. Über das Ergebnis gab es noch keine Information, der Führerschein des Mannes wurde aber sichergestellt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Laut Polizei entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Niederkasseler Straße bis 11.30 Uhr gesperrt.