Pädagogin auf großer Fahrt

20.12.2016 Holzlar. Elisabeth Koppitz segelte sechs Monate lang auf dem Atlantik. Die getankte Energie kann sie gut brauchen: Ab Januar leitet die 32-Jährige die Jugendfarm in Holzlar.

. Kein Land, so weit das Auge reicht. Nur die Bootsplanken trennen einen von den Tiefen des Atlantiks: Elisabeth Koppitz hat sich in diese Situation begeben, eine besondere Auszeit vom Alltag auf dem Segelboot „Santa Maria“, auf dem die Leiterin der Jugend-Freizeiteinrichtung am Finkenweg quer über den Atlantik fuhr. Jetzt ist sie zurück, hat Energie getankt, die sie für ihre neue Aufgabe gut gebrauchen kann: Anfang Januar übernimmt sie die pädagogische Leitung des Abenteuerspielplatzes der Jugendfarm am Holzlarer Weg.

Von ihrem Törn habe sie viel Ruhe mitgenommen, sagt sie. „Man muss den Dingen Zeit geben.“ Anders ausgedrückt: „Et kütt wie et kütt.“ Ein Bekannter machte den Trip möglich: „Andreas Kreutzer hat eine Firma gegründet und bietet touristische Segelreisen an.“ Er hatte sie gefragt, ob sie ihn auf seiner ersten Tour begleiten wolle, die immerhin sechs Monate dauern würde. Die Jugendfarm gab ihr Okay für diese Auszeit, also machte sie mit. „Das war für mich ein Sprung ins kalte Wasser.“ Sie habe vorher nur mal sechs Tage lang auf der Ostsee gesegelt und deshalb vor der Reise kurzfristig zwei Kurse für Sportbootführerschein und Funkschein belegt, sagt Koppitz. Alles Weitere war Learning by Doing. „Das war echt spannend, ein großes Abenteuer.“

Das begann auf den Kanaren, wo sie die ersten Segeltouristen aufnahmen. Die blieben meist nur einige Wochen, dann wechselte die Besatzung. „Man musste sich sehr schnell auf eine neue Crew einstellen.“ Das seien teils Anfänger gewesen, bei der Atlantiküberquerung habe man aber nur erfahrene Leute an Bord gehabt. Die Reise ging über Madeira zu den Azoren, danach wurden die britischen Inseln angesteuert und einmal komplett umrundet, inklusive Irland. Über Ijsselmer und Nordsee gelangte die „Santa Maria“ schließlich zur Ostsee, in Travemünde endete die Reise.

Viele Inseln hat sie gesehen und einen ganz anderen Menschenschlag kennengelernt. „Auf den Inseln ist das eine andere Art zu leben. Da achtet man aufeinander und kümmert sich umeinander. Da habe ich Hilfsbereitschaft erlebt, ein Geben und Nehmen. Das vermisse ich ein bisschen in unserer Ellbogengesellschaft.“ Höhepunkte waren für sie die Azoren und Fair Isle, eine kleine Insel im Norden Schottlands, zu der nur alle zwei Tage eine Fähre geht. „Da leben wenige Menschen drauf, dafür aber unglaublich viele Vögel.“

Abgesehen von Einkäufen, Reparaturen und Ausflügen auf Inseln sei man durchgehend an Bord gewesen, sagt Koppitz. „Das war eine körperliche Umstellung.“ Einmal seien sie durch ein Gewittergebiet gefahren, ansonsten sei der Wellengang meist ruhig gewesen. Die Crew habe gut miteinander funktioniert.

„Das sollte jeder mal erfahren“, sagt Koppitz über ihre Reise. Auch wenn sie zwischendurch Heimweh hatte. „Dass ich die Arbeit und die Freunde so vermissen würde, hätte ich nicht gedacht.“ Jetzt geht sie mit mehr Ruhe und Entspanntheit an die Arbeit in der neuen Stelle. Auch für den Job habe sie einiges vom Törn mitgenommen. „Man lernt zu improvisieren.“ Nach neun Jahren wechselt sie vom Spielplatz Finkenweg in Kohlkaul an die Jugendfarm in Holzlar, die bisher kommissarisch geleitet wird. Ihre alte Stelle legt sie in die Hände von Sascha Lönne. Der hatte sie auch schon während der Auszeit vertreten. (Stefan Knopp)