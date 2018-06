Evangelische Kirchengemeinde und Therapiezentrum

PÜTZCHEN. Die Evangelische Kirchengemeinde Beuel und das Therapiezentrum Pützchen stellen neue Bundesfreiwilligendienstler ein. Sie sollen flexibel, kommunikativ und offen sein.

Von Von Anke Vehmeier, 20.06.2018

Derzeit läuft die heiße Phase des Schuljahres 2017/18. Die Schüler büffeln und pauken, da bleibt so manchem keine Zeit, darüber nachzudenken, wie es eigentlich nach dem Abi weitergehen soll. Studium? Ausbildung? Oder was ganz anderes? Eine Alternative sind zum Beispiel Bundesfreiwilligendienst (BFD/Bufdi) oder ein Freiwilliges Soziales Jahr. Zahlreiche Institutionen bieten Stellen in verschiedenen sozialen Bereichen an. In Beuel suchen derzeit etwa die Evangelische Kirchengemeinde und das Therapiezentrum neue Bufdis.

Zum 1. September werden junge Menschen ab 18 Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren der Evangelischen Gemeinde in Beuel-Süd, Beuel-Nord und Beuel-Ost eingestellt. Nommensen-Kirche und „Blaues Haus“ waren im zurückliegenden Jahr die Wirkungsstätte von Adriaan Mangert. Er ist noch bis zum Ende der Sommerferien der Bufdi in Pützchen und zieht eine rundum positive Bilanz: „Ich habe viele schöne Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen sowie dem wunderbaren Team gemacht – besser kann ich es mir nicht vorstellen. Und insgesamt habe ich ein neues Lebensgefühl gewonnen.“

"Ich freue mich immer sehr auf die Treffen"

Zu Beginn stand für den jungen Mann gleich eine große Herausforderung: Pützchens Markt. Traditionell veranstaltet die Nommensen-Gemeinde parallel einen kleinen Markt auf ihrem Gelände mit verschiedenen Ständen. „Da war jede Menge zu tun, aber es hat mir so großen Spaß gemacht, dass ich weiter ehrenamtlich mitarbeiten werde“, sagt Mangert. „Auch die Konfirmation war klasse. Ich konnte den Jugendlichen viel aus eigener Erfahrung berichten und ihnen helfen“, sagt der Bufdi. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit war die Offene Tür mit dem Kinder- und Jugendtreff. In den Osterferien hat er gemeinsam mit Jugendlichen eine begehbare Kommandobrücke eines Raumschiffes gebaut und ist mit der Unterstützung von Tablets virtuell durch den Weltraum geflogen. „Das war richtig cool“, schwärmt Mangert.

Vor der Arbeit mit der Behindertengruppe habe er zunächst Scheu gehabt. „Das Gefühl war aber nach zwei Stunden weg. Ich freue mich immer sehr auf die Treffen und bin gerne bei der Gruppe, sie sind so lebensfroh“, berichtet der Bufdi. In den Sommerferien wird er noch eine Jugendfreizeit in Südfrankreich als Teamer mit betreuen. Ihm hat die Vielfältigkeit der Aufgaben in der Nommensen-Gemeinde sehr gefallen. Er sei insgesamt selbstbewusster und offener geworden. „Adriaan hat einen sinnvollen Beitrag im Team geleistet. Er hat sich mit seinem Einsatz und seiner Persönlichkeit eingebracht und das Gemeindeleben mitgeprägt. Wir sind ihm sehr dankbar“, sagt Bettina Gummel, Pfarrerin der Nommensen-Kirche. Derzeit lässt sich Mangert beraten, ob er nach dem Bundesfreiwilligendienst eine Ausbildung oder ein Studium beginnen wird.

Die Aufgaben der Bufdis in der Kirchengemeinde sind sehr vielfältig: Mitarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit. Neben den Vorbereitungen und der Umsetzung von Angeboten der Offenen Tür und von Spiel- und Kreativangeboten drinnen und draußen stehen auch Arbeiten „rund ums Haus“ auf dem Plan. „Wir suchen junge Leute, die gerne mit Menschen zusammen sind und Interesse an Menschen haben“, sagt Gummel. Zudem sollten die Bufdis teamfähig sein, Neugier auf neue Erfahrungen sowie Aufgeschlossenheit gegenüber kirchlichen Themen mitbringen. „Wir sind als Team bereit, die jungen Menschen zu unterstützen und ihnen zu helfen, an neuen Herausforderungen zu wachsen, damit sie ihren eigenen Weg im Leben finden“, so Gummel.

"Bewerber sollen sich auf Neues einlassen"

Auch das Therapiezentrum (TZ) Beuel sucht wieder Bufdis. „Bewerber sollten Interesse haben, sich auf Neues und Unbekanntes einzulassen. Sie sollten flexibel, kommunikativ und offen sein. Und sie sollten Lust haben, sich in ein bestehendes Team einzubringen. Die Bereitschaft, pflegerische Aufgaben zu übernehmen, ist eine Voraussetzung“, sagt Sabine Rickes, Leiterin des TZ in Pützchen.

Die Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst werden im Haupthaus des TZ in einer der vier Wohngruppen oder der sogenannten Tagesgruppe eingesetzt. Es bestehe auch die Möglichkeit, in der Außenwohngruppe eingesetzt zu werden. Dort sei ein Führerschein allerdings sehr wünschenswert. „Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst können sich jederzeit bewerben und auch jederzeit ihren Dienst antreten. Häufig ist es aber so, dass der Dienst in den Sommermonaten begonnen wird“, berichtet Rickes.

Interessenten am Bundesfreiwilligendienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Beuel wenden sich mit Fragen und Bewerbungen an Sabine Gran im Gemeindebüro unter Telefon 0228/46 64 82 oder per E-Mail an gemeindebuero@ev-kirche-beuel.de. Interessenten für das TZ wenden sich an Sabine Rickes, 02 28/9 77 48 21.