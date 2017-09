Straßenverkehr in Bonn

Ab Mittwoch wird die B56 in Vilich sarniert.

Beuel/Euskirchen. Wegen Fahrbahnsarnierungen wird die Anschlussstelle der B56 zur A59 in Vilich ab Mittwoch gesperrt. Außerdem gibt es am Sonntag eine Vollsperrung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.09.2017

In Bonn-Vilich wird ab Mittwoch, 13. September, die Auffahrt der B56 aus Sankt Augustin zur A59 in Richtung Köln für voraussichtlich drei Wochen gesperrt. Grund dafür ist der Fahrbahnsanierung der B56 auf Höhe der Straße Am Herrengarten.

Außerdem wird am Sonntag, 17. September, die B56 von 4 bis 12 Uhr zwischen der Kreuzung Am Herrengarten und der Anschlussstelle Bonn-Vilich voll gesperrt. Dann wir die neue Fußgängerbrücke mit Hilfe von zwei Kränen - 300 und 500 Tonnen schwer - eingebaut.