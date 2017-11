Auswertung eines Fachlabors

Beuel. Die ersten Ergebnisse der Asbest-Untersuchungen in den Räumen der Realschule Beuel sind laut Presseamt der Stadt Bonn unauffällig. Die Auswertung gab das beauftragte Fachlabor bei Informationsveranstaltung für Schulleitung und Eltern am Freitagnachmittag bekannt.

Von Jutta Specht, 24.11.2017

Im Auftrag der Verwaltung ist in zwei Räumen der Realschule - der ehemaligen Anne-Frank-Schule an der Adelheidisstraße - die Raumluft auf Asbestfasern untersucht worden. Das Fachlabor kam zum Ergebnis, dass in der Raumluft keine Asbestfasern nachgewiesen werden können. Darüber informierten Fachlabor und Verwaltung die Eltern umgehend. Außerdem wurden in mehreren Schulräumen Wandputzproben entnommen, um festzustellen, ob dort Asbest verbaut worden ist. Die Auswertung dieser Proben dauert an.

Ausgelöst hatte die Untersuchung das Vorhaben, Löcher für Regale in den Klassenräumen zu bohren. Dazu hätte aber laut Stadt eine Spezialfirma beauftragt werden müssen. Die Begründung: "Bei Bauwerken dieses Alters können Schadstoffe nicht ausgeschlossen werden."

Mit der Probenentnahme wurde eine Asbestwiederbewertung vorgenommen, wonach alle asbesthaltigen Materialien in der Schule noch einmal unter die Lupe genommen werden. Bei einer Begehung im Jahr 2010 wurde der Zustand laut Presseamt als "in Ordnung" beschrieben. Die aktuelle Überprüfung ergab, dass "mit Ausnahme einer Verkleidung in der Turnhalle, die mittelfristig erneuert werden muss, sämtliche asbesthaltigen Bauteile intakt sind."