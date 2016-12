Im Bonner Weihnachtscircus in Beuel treten Artisten aus der ganzen Welt auf.

22.12.2016 Bonn . Ein besonderes Programm bietet der Bonner Weihnachtscircus an seinem zehnten Geburtstag. Auf dem Festplatz an der Siegburger Straße in Beuel treten Artisten aus der ganzen Welt auf.

Mit dabei sind Trickseiltänzer Bounce und das Künstlerduo Revolution, das seine Kunststücke auf einer fünf Meter langen, rotierenden Leiter zeigt. „Darüber hinaus hat die Artistengruppe ,Shger' bei uns Deutschlandpremiere“, sagt Zirkussprecher Thomas Lenz. Der Weihnachtscircus gastiert bis Sonntag, 8. Januar, in Beuel. Vorstellungen beginnen montags bis samstags um 15 und 19 Uhr, sonntags und feiertags um 14 und 18 Uhr.

Heiligabend öffnet das Zelt um 14 Uhr, an Silvester gibt es eine Gala mit Feuerwerk ab 20 Uhr. Am 1. Januar ist spielfrei. Karten ab 20 Euro (ermäßigt 15) inklusive Vorverkaufsgrbühren gibt es in den Bonnticket-Shops der GA-Zweigstellen. (ga)