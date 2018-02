A59 in Beuel

BEUEL. Seit Dienstag sind an der A 59-Anschlussstelle "Bonn-Vilich" eine Auf- und eine Abfahrt gesperrt. Ortskundige fahren über die Pützchens Chaussee.

Von Jutta Specht, 07.02.2018

Läuft der vierspurige Ausbau der B 56 im Umfeld der Kreuzung Am Herrengarten in Vilich-Müldorf nach Plan, werden Autofahrer nur noch bis zum 22. Februar ausgebremst, kündigt Frank Klein vom Landesbetrieb Straßen NRW an. Seit Dienstag sind an der A 59-Anschlussstelle „Bonn-Vilich“ eine Auf- und eine Abfahrt gesperrt. Grund sind Arbeiten auf der mittleren Spur der B 56. „Es ist eine sogenannte Insel-Baustelle“, erläutert Klein. „Dort wird der Unterbau abgefräst und mit neuem Material verstärkt.“

Die Konsequenz: Die B 56 kann im Bereich der Anschlussstelle nicht gequert werden. Deshalb ist die Auffahrt von der B 56 aus Richtung Hangelar auf die A 59 in Fahrtrichtung Königswinter gesperrt ebenso wie die Abfahrt von der A 59 auf die B 56 aus Richtung Königswinter nach Beuel. Die Auffahrt auf die A 59 nach Königswinter sowie die Abfahrt in Richtung Hangelar sind offen.

Die Sperrungen bleiben laut Straßen NRW bis Donnerstag, 22. Februar, bestehen. Umleitungen sind mit einem roten Punkt ausgeschildert. Einheimische nutzen derweil auch die Querverbindung über die Pützchens Chaussee. Laut Klein folgen anschließend Markierungsarbeiten, die vorübergehend zu Behinderungen führen könnten, „dann ist dieser Bauabschnitt fertig“.