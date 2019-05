Beuel. Bauarbeiten sorgen dafür, dass es am Mittwoch Sperrungen an der A59 gibt. Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.05.2019

Wer Mittwoch von 10 und 15 Uhr zwischen Beuel-Vilich und Sankt Augustin-Hangelar von der Bundesstraße 56 auf die Autobahn 59 Richtung Königswinter auffahren möchte, muss einen Umweg in Kauf nehmen. Straßen NRW sperrt dort die Anschlussstelle Bonn-Vilich, um Mängel zu beseitigen.

Im selben Zeitraum ist in Richtung Königswinter auch die Ausfahrt Bonn-Pützchen der Flughafenautobahn gesperrt. Den Fern- und Schwerlastverkehr führt die ausgeschilderte Umleitung nach Angaben von Straßen NRW über die Anschlussstelle Troisdorf.