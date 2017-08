25-Jährige schrie um Hilfe

Am 11. Juni wurde eine 25-Jährige um zwei Uhr nachts an der Kennedybrücke Opfer eines sexuellen Übergriffs.

Bonn. Die Bonner Staatsanwaltschaft wirft einem 27-jährigen syrischen Flüchtling sexuelle Nötigung vor. Er soll am 11. Juni versucht haben, eine 25-Jährige in einem Gebüsch am Fuß der Kennedybrücke zu vergewaltigen.

Von Rita Klein, 28.08.2017

Der 27-jährige Mann aus Syrien, der am 11. Juni versucht haben soll, eine 25-Jährige in einem Gebüsch am Fuß der Kennedybrücke zu vergewaltigen, muss sich demnächst wegen sexueller Nötigung vor dem Landgericht verantworten. Beim Eintreffen der Polizei hatte er vergeblich versucht, der Festnahme durch einen Sprung in den Rhein zu entkommen.

Es war der zweite Fall innerhalb weniger Wochen, und er versetzte die Frauen in Angst und Schrecken: Nach der Vergewaltigung einer 23-jährigen Camperin am 2. April in den Siegauen wurde am 11. Juni eine 25-Jährige um zwei Uhr nachts an der Kennedybrücke Opfer eines sexuellen Übergriffs.

Zu einer vollendeten Vergewaltigung kam es zwar nicht, weil die von einer Zeugin alarmierte Polizei sehr schnell eintraf und den Täter aufschreckte. Der Flüchtling aus Syrien versuchte sich zwar mit einem Sprung in den Rhein seiner Festnahme zu entziehen, doch die Polizei fischte ihn aus dem Wasser. Seitdem sitzt der unter anderem wegen einer Attacke auf eine Frau Ende Mai polizeibekannte Asylbewerber in U-Haft. Nun hat ihn die Bonner Staatsanwaltschaft wegen gewaltsamer sexueller Nötigung angeklagt.

Der 27-Jährige, der sich Gerichtssprecher Bastian Sczech zufolge demnächst vor dem Bonner Landgericht verantworten muss, bestreitet die Tat und behauptet, er und die ihm bis zur Begegnung auf der Brücke fremde Frau hätten sich nur geküsst – und zwar einvernehmlich. Das aber hält die Staatsanwaltschaft aufgrund der Beweislage für widerlegt.