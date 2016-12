Benefizkonzert des Fördervereins Pfarrzentrum Pützchen

10.12.2016 PÜTZCHEN. Wenn Wolle Bachem, Torben Klein und Schrader in der Adventszeit zu einem Abend einladen, dann bleibt es nicht bei besinnlichen Betrachtungen. Etwa 150 Zuschauer erlebten im Pfarrzentrum Pützchen auch Heiteres.

Was hier alles zu einem Weihnachtslied verarbeitet wurde: Aus „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel wird „Fruhe Weihnacht“, aus dem Disco-Hit „YMCA“ wird „Es weihnachtet sehr“. „Weihnachtsleedcher op Kölsch“ hieß das heiter-besinnliche Programm, das Wolfgang „Wolli“ Bachem, Torben Klein und der Schrader Andreas Dorn von den „Räubern“ im Pfarrzentrum am Adelheidisplatz auf die Beine gestellt hatten.

„Geräubert op Kölsch“ war der passende Untertitel des Weihnachtskonzerts der halben Räuberbande. Denn die Melodien waren allesamt geraubt: „Let it snow“ wurde wörtlich übersetzt zu „Losset Schneien“, das „Feliz navidad“ blieb gleich und nur die Zwischenzeilen wurde zu „So klingk et fröhlich durch de Stadt, weil er kleine Chresskind Jebotsdach hätt, Wir wünschen üch alle fruhe Weihnacht“.

Wolle Bachem spielte nicht nur Schlagzeug, sondern blies auch in die Tröt. Überhaupt: Die drei Musiker zeigten, was sie konnten, und das reichte vom mehrstimmigen Gesang bis zur Komik. Die Melodien waren bekannt, und die gut 150 Gäste im Pfarrzentrum sangen gerne mit.

Benefizkonzert für Erneuerung des Dachs

„Was wünschst du dir denn zu Weihnachten?“, fragte Sänger Klein seinen Bandkollegen Wolli Bachem. „Och“, meinte der, „ich wünsch mir ein neues Dach für das Pfarrzentrum.“

Da war ihm der Applaus des Publikums natürlich sicher. Denn für die Erneuerung des Dachs war das Benefizkonzert, zu dem der Förderverein für das Pfarrzemtrum eingeladen hatte, gedacht. Wie berichtet kostet die Sanierung rund 54.000 Euro. Deshalb hätte der Vorsitzende des Fördervereins Willi Härlling gerne noch ein paar Karten mehr verkauft.

Die Einnahmen des Konzerts gehen zu 100 Prozent in den Erhalt des Pfarrzentrums, betonte Willi Wester, Vorsitzender des Trägervereins des Pfarrzentrums. Gönner, die nicht genannt werden wollen, haben die Kosten für die Musiker übernommen. Weitere Benefizabende sollen folgen. (Roland Kohls)