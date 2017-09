Überraschung für Autofahrer

Beuel. Die kurzfristige Sperrung der A 59-Abfahrt Bonn-Vilich überraschte viele Autofahrer. Dabei ist der Grund dafür eigentlich positiv.

Von Jutta Specht, 21.09.2017

Eine ärgerliche Überraschung erlebten Autofahrer am Donnerstagmorgen, die auf der Autobahn 59 Richtung Köln die Abfahrt Bonn-Vilich nehmen wollten. Die Abfahrt war gesperrt, was für Chaos im morgendlichen Berufsverkehr sorgte. Viele Autofahrer hätten ihr Heil über den Schleichweg Geislar versucht, berichtete eine Autofahrerin. Auch die Querspange zwischen Siegburger Straße und Sankt Augustiner Straße sei völlig verstopft gewesen.

Die Sperrung im Rahmen der Ausbauarbeiten auf der B56 dauert laut Straßenbetrieb NRW bis 31. Oktober. Dass sie derart kurzfristig angeordnet wurde, hat seinen Grund: Die Bauarbeiten an der gesperrten Autobahn-Auffahrt Vilich auf die A 59 Richtung Köln werden früher abgeschlossen. Bereits am Montag, 25. September, soll sie wieder offen sein. Daher können die Arbeiten an der Abfahrt früher beginnen.

Autofahrer können bei der Abfahrt Beuel direkt wieder in Gegenrichtung auf die A 59 auffahren und diese dann bei der Abfahrt Vilich verlassen. Eine weitere Möglichkeit sei bis zum Dreieck Bonn-Nordost, dann über die Abfahrt Niederkassel auf die L16/Niederkasseler Straße zu fahren, erklärte Frank Klein von Straßen NRW.