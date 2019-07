Fahrbahnreparaturen über Nacht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird die Anschlussstelle Bonn-Ramersdorf auf der A562 gesperrt.

Bonn. Am Dienstagabend soll die Anschlussstelle Bonn-Ramersdorf auf der A562 bis Mittwoch gesperrt bleiben. Der Grund dafür ist die Durchführung dringender Fahrbahnreparaturen. Es kann zu Staus kommen.

Von Christine Bähr, 08.07.2019

Wie der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen erklärt, werden Dienstagnacht auf der A562 sowohl die Ausfahrt als auch die Auffahrt der Anschlussstelle Bonn-Ramersdorf in Fahrtrichtung Bad Godesberg gesperrt. Die Sperrung soll am Dienstag um 19 Uhr beginnen und am Mittwoch gegen sechs Uhr wieder aufgehoben werden. Laut Mitteilung ist die Sperrung notwendig, um dringende Fahrbahnreparaturen durchzuführen.

Die Umleitung für die Ausfahrt führt über die Anschlussstelle Rheinaue; für die Auffahrt führt die Umleitung wiederum über den Anschluss Bonn-Holtorf im Autobahnkreuz Bonn-Ost. Weiterhin könnte es bis einschließlich Freitag aufgrund von Fahrbahnreparaturen zu Einschränkungen auf der A562 kommen. Nach Angaben des Landesbetriebes sind die betroffenen Zeiträume von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr. In dieser Zeit ist mit Stau zu rechnen.