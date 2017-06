Feuer in Beuel

Hoholz. Eine 94-jährige Frau ist im Beueler Ortsteil Hoholz am Montag bei einem Brand gestorben. Ein Pflegedienst-Mitarbeiter hatte die Feuerwehr alarmiert.

Von Jens Kleinert, 05.06.2017

Nur noch leblos haben Feuerwehrleute am Montagnachmittag eine 94-Jährige aus ihrem Wohnhaus in Hoholz bergen können. Zuvor war der Bungalow aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes, der die Frau wie üblich versorgen wollte, entdeckte das Feuer und wählte den Notruf.

Laut Nachbarn lebte die Seniorin alleine in dem Einfamilienhaus. Sie sei bereits seit einigen Jahren bettlägerig und – da kein regelmäßiger Besuchskontakt zu Angehörigen bestanden habe – auf den Pflegedienst angewiesen gewesen. Nach Auskunft von Feuerwehreinsatzleiter Rainer Franke war es ein Mitarbeiter des Dienstes, der der Leitstelle um etwa 15.50 Uhr schwarzen Rauch meldete, der aus den Fenstern des Bungalows drang. Mehrere Fahrzeuge machten sich auf den Weg zur Birlinghovener Straße, an der das Haus in zweiter Reihe liegt. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass sich die Frau nicht aus eigener Kraft würde in Sicherheit bringen können. Den Brand, der sich laut Feuerwehr auf ein Zimmer begrenzte, konnten die Einsatzkräfte zwar relativ schnell löschen. Für die Frau kam trotzdem jede Hilfe zu spät.

Brandermittler der Kriminalpolizei nahmen bereits kurze Zeit später ihre Arbeit auf. Wie es zu dem Feuer kam, stand am Abend jedoch noch nicht fest.

Mit einem Ergebnis der Untersuchung wird nach Einschätzung eines Mitarbeiters der Polizeieinsatzleitstelle erst in einigen Tagen zu rechnen sein. Am Dienstag sollen Ermittler die Wohnung noch einmal begehen. Auch ob der Brand tatsächlich Ursache für den Tod der Seniorin war oder sie eventuell vorher einen medizinischen Notfall erlitt, der zum Tod führte, muss noch geklärt werden.

Die Birlinghovener Straße war während des Feuerwehreinsatzes etwa eine Stunde lang gesperrt.