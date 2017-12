Unfall in Küdinghoven

Auch der Zaun, das Auto dahinter und ein Waschbecken wurden in Mitleidenschaft gezogen.

An dem Auto entstand Totalschaden.

Küdinghoven. Glück im Unglück hatte eine 91-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Samstagmittag in Küdinghoven. Vor dem Gelände eines Autohändlers an der Broichstraße kam sie von der Fahrbahn ab, rammte einen Zaun und blieb mit ihrem Wagen auf der Seite liegen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.12.2017

Shihab Yehia, ein 54-jähriger Autohändler, befand sich zum Unfallzeitpunkt in seinem Verkaufsraum und wurde durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam. Er eilte der Autofahrerin sofort zur Hilfe: Mit einer Leiter stieg er über die Beifahrerseite in das Auto ein und befreite die Frau aus ihrem Wagen.

Die 91-Jährige blieb äußerlich unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock. Sie wurde am Unfallort medizinisch versorgt. Bei dem Unfall wurde nicht nur das Auto in Mitleidenschaft gezogen. Auch der Zaun, ein dahinter stehendes Auto und ein am Zaun montiertes Waschbecken wurden stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, ist bislang unklar.