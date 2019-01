Polizei untersucht Todesumstände

Beuel. Unter bisher noch ungeklärten Umständen ist am Sonntagmorgen ein 67-Jähriger in seinem Auto in Bonn-Hoholz ums Leben gekommen. Zeugen hatten den verunglückten Wagen des Mannes an der Ungartenstraße entdeckt und die Polizei verständigt.

Unklar sind die Umstände, warum ein 67-jähriger Mann am Sonntagmorgen offenbar in seinem Wagen ums Leben gekommen ist. Zeugen hatten das Auto gegen 4.50 Uhr auf einer Wiese an der Ungartenstraße in Beuel-Ungarten entdeckt und die Polizei und Rettungsdienst alarmiert. An Ort und Stelle eingetroffen, fanden Polizeibeamten den 67-Jährigen leblos in seinem Fahrzeug vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte er nicht gerettet werden.

Wie und warum der Wagen von der Straße abkam, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ein Sachverständiger soll die laut Polizei die „Umstände des Unfalls“ untersuchen. Für die Dauer der Ermittlung war die Ungartenstraße gesperrt werden. Aufschluss über die Todesursache könnte möglicherweise eine Obduktion geben.