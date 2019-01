Beuel. Unter bisher noch ungeklärten Umständen ist am Sonntagmorgen ein 67-Jähriger bei einem Unfall in Bonn-Hoholz ums Leben gekommen. Zeugen hatten den verunglückten Wagen des Mannes entdeckt und die Polizei verständigt.

Die Bonner Polizei untersucht aktuell die Umstände, unter denen am Sonntagmorgen ein 67 Jahre alter Autofahrer in Bonn-Hoholz ums Leben gekommen ist. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen gegen 4.50 Uhr das Fahrzeug des Seniors in einer Feldgemarkung an der Ungartstraße entdeckt und sofort die Beamten verständigt.

Die Polizeibeamten vor Ort fanden den 67-Jährigen schließlich leblos in seinem Fahrzeug vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Mann nicht gerettet werden.

Angaben zum Unfallhergang sowie der Unfallursache sind bisher unklar. Sie sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, so dass dazu noch keine abschließend gesicherten Aussagen gemacht werden können, teilte die Polizei mit. Ein Sachverständiger soll nun die Umstände des Unfalls untersuchen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ungartenstraße gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat des Polizeipräsidiums Bonn fortgeführt.