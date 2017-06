Fehlende Plätze

Vilich. Elterninitiative aus Vilich beklagt sich bei der Stadt. Sie befürchtet für das kommende Schuljahr einen gravierenden Betreuungsnotstand. Die Adelheidisschule benötigt größere Mensa.

Von Anke Vehmeier, 08.06.2017

„Das ist für viele Familien eine echte Notsituation und sogar nicht selten existenziell bedrohlich“, sagt Anne Rehner. Die Mutter aus Geislar spricht damit die großen Sorgen vieler Eltern aus Vilich, Vilich-Müldorf und Geislar aus, die die Information erhalten haben, dass ihr Kind keinen OGS-Platz oder eine Übermittagsbetreuung in der Adelheidisschule erhalten könne.

Die Elterninitiative hat dazu einen Brief an die Stadt Bonn geschickt, um auf das Problem aufmerksam zu machen und nach Lösungen zu fragen. Darin heißt es: „Was die Adelheidisschule betrifft, so befinden sich zurzeit 39 Kinder auf der Warteliste für einen OGS-Platz, 20 auf der Warteliste für die von einer Elterninitiative betriebene Übermittagsbetreuung. Für das kommende Schuljahr ist also ein gravierender Betreuungsnotstand abzusehen, für den zurzeit noch niemand eine Lösung hat. Da nun aber die Jahrgänge nachrückten, für die bereits ein Anspruch auf eine U 3-Betreuung bestand, ist ein Ausbau unerlässlich, um auch in den kommenden Jahren allen Eltern die Fortführung der längst wieder aufgenommenen Erwerbstätigkeit zu ermöglichen.“

Die Initiative befürchtet zudem, dass die Neubauprojekte im Umkreis der Schule – Geislar West, Ledenhof Quartier und Vilich-Müldorf Wohnpark II – das Problem absehbar verschärfen, sodass ein Rückgang der Anmeldezahlen vorerst nicht zu erwarten sei. „ Die von Politik und Gesellschaft so oft geforderte Vereinbarkeit Familie und Beruf lässt sich unter diesen Bedingungen nicht realisieren. Eltern werden weiterhin gezwungen, ihre Arbeitstätigkeit im Zeitumfang deutlich zu reduzieren, oder aber ihre Kinder in entfernteren Schulen unterzubringen“. heißt es weiter.

Nicht genug Geld für Maßnahmen

„Wir haben in der Tat eine sehr hohe Zahl an Anfragen von Eltern. Derzeit können wir diese Nachfrage nicht bedienen“, sagt Ute Sterr, Leiterin der Adelheidisschule in Vilich. Dort gibt es 125 Betreuungsplätze, die alle besetzt sind. „Unser Nadelöhr ist die Mensa. Sie ist sehr klein. Die Kinder müssen deshalb jetzt schon in Schichten essen. Unsere Kapazitäten sind erschöpft“, sagt Sterr.

Die OGS hat derzeit fünf Gruppen und zwei Gruppen in der Übermittagsbetreuung. „Im Sommer wird ein starker Jahrgang eingeschult. Soweit ich weiß, sind an allen Schulen die Plätze voll. Ich verstehe den Unmut der Eltern absolut“, so Sterr. Um eine Lösung zu schaffen, müsste die Adelheidisschule umgebaut oder ein Anbau erstellt werden.

Die Verwaltung habe bereits für den Wirtschaftsplan 2013/2014 für 13 OGS-Standorte Planungskosten angemeldet, um die Situation zu verbessern, erläutert berichtet Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann. „Bislang konnten aus finanziellen Gründen lediglich einzelne Maßnahmen angegangen werden. Die Verwaltung hat daher vorgeschlagen, einen Teil der Kreditsumme aus der Landesförderung 'Gute Schule 2020' für die Verbesserung der OGS-Infrastruktur zu verwenden“, erklärt Hoffmann. Allerdings würden die zur Verfügung stehenden Mittel nicht für alle Projekte reichen. So werde eine Auswahl und Verteilung nach Dringlichkeit in den jeweiligen Stadtbezirken erfolgen. Für den Stadtbezirk Beuel wurden bislang exemplarisch folgende Standorte genannt, ohne dass damit zum jetzigen Zeitpunkt eine Aussage zur tatsächlichen Umsetzung an den jeweiligen Schulstandorten verbunden sei: Adelheidisschule, Gottfried-Kinkel-Schule, Arnold-von-Wied-Schule, Ennertschule und Paul-Gerhardt-Schule. Dem Rat solle bis Ende des 2. Quartals 2017 ein entsprechendes Konzept zur Beschlussfassung vorgelegt werden, so dass dann entschieden werden könne, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge umgesetzt werden könnten.

Am 1. Oktober wird die reale OGS-Belegung abgefragt. Wenn an Schulen einzelne Plätze nicht realisiert werden konnten, könnten diese – wenn es die räumliche und personelle Situation erlaubt – an anderen Standorten, die Wartelisten aufweisen, belegt werden.