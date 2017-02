Vivawest Bauprojekt in Beuel

BEUEL. Bis 2018 sollen an der Röhfeldstraße in Beuel zwei viergeschossige Mehrfamilienhäuser sowie eine Tiefgarage und Außenparkplätze entstehen. Auch in Auerberg und Endenich stehen Neubauprojekte der Firma Vivawest Wohnen an.

Von Anke Vehmeier, 21.02.2017

Die Firma Vivawest Wohnen aus Gelsenkirchen hat 44 Neubau-Wohnungen vom Projektentwickler Grenzland-Bau aus dem nordrhein-westfälischen Ahaus-Alstätte gekauft. Nach eigenen Angaben baut das Unternehmen damit seinen Bestand in der Bundesstadt weiter aus. Der Projektentwickler Grenzland-Bau GmbH baut für Vivawest zwei viergeschossige Mehrfamilienhäuser. Zusätzlich zu den 44 Neubauwohnungen entstehen eine Tiefgarage mit 36 Stellplätzen sowie vier Außenstellplätze.

Die Mehrfamilienhäuser sind laut Vivawest nach Energieeinsparverordnung 2016-Standard geplant und als qualitativ hochwertige Viergeschosser mit drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss konzipiert. Die Größe der barrierearmen Wohnungen variiert von 37 bis 127 Quadratmeter, die sich auf 1,5 bis 4,5 Zimmer verteilen. Sie sind damit für verschiedene Zielgruppen geeignet – für Singles, Paarhaushalte oder Familien.

Die Fertigstellung des Neubauprojektes wird im Sommer 2018 erwartet. „Mit der Neubaumaßnahme stellen wir zusätzliche, attraktive und qualitativ hochwertige Wohnungen am Bonner Markt zur Verfügung und erweitern unseren Bestand in der Rheinstadt“, erklärt Bernd-Michael Link, Leiter des Portfoliomanagements bei Vivawest. Zusammen mit den Neubauprojekten in den Stadtteilen Auerberg und Endenich wachse der Bonner Wohnungsbestand der Firma mit diesem Bau auf mehr als 300 Wohnungen. Vivawest ist aus dem Zusammenschluss der Vorgängergesellschaften Evonik Immobilien und THS im Jahr 2012 hervorgegangen.

Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen einer der führenden Wohnungsanbieter in Nordrhein-Westfalen und einer der Größten in Deutschland mit mehr als 120 000 Wohnungen.