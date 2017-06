Vorbereitungen für das Junggesellenfest am 1. Juli

Vilich-Müldorf. Das "Schätzchen" hängt im Stuhllager hinter der Bühne der Mühlenbachhalle und wird behandelt wie das sprichwörtliche rohe Ei.

20.06.2017

In der Tat werden es am Ende wohl 3600 Eier sein, aus denen die Eierkrone besteht, die derzeit von den Junggesellen und der Männerreih in Vilich-Müldorf gebastelt wird. Hängen soll sie am Samstag, 1. Juli, wenn im Ort das erste Junggesellenfest gefeiert wird.

Dann wird um 16 Uhr das Maikönigspaar Christian I. (Faber) und Jessica I. (Kirschbaum) von Bezirksbürgermeister Guido Déus gekrönt. Zuvor läuft ab 14 Uhr ein Umzug durch Vilich-Müldorf, um die Bürger auf das Fest einzustimmen. Viele befreundete Junggesellenvereine haben schon ihr Kommen zugesagt.

Bis dahin wird gewerkelt und gebastelt, um den alten Brauch wieder aufleben zu lassen. Die Eier werden in einem Stahlrahmen mit Nylonschnüren befestigt, in schwierigen Fällen kommt auch noch die Heißklebepistole zum Einsatz. Viele der rund 3600 Eier sind von den Bewohnern des Ortes im Vorfeld gespendet worden.

Mit dem Fest macht der Junggesellenverein unter dem Vorsitzenden Michael Faber ein Jahr nach seiner Wiedergründung die Ankündigung wahr, "das volle Programm" zu fahren, um als Verein am Dorfleben teilzunehmen.

Die Vilich-Müldorfer sind übrigens die Fünften, die in Beuel eine Eierkrone aufhängen werden, neben Niederholtorf, Hoholz, Ramersdorf und Küdinghoven. Besonderer Clou des ersten Junggesellenfests: Der Verein möchte alle ehemaligen Maiköniginnen und Maikönige einladen, mitzufeiern und am Umzug teilzunehmen.

Weil nicht mehr alle bekannt sind, rufen die Veranstalter dazu auf, dass die Ex-Majestäten sich melden mögen oder gleich zum Umzug erscheinen. (kf)