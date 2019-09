Versuchte Tötung in Bonn?

Beuel. Eine 22-jährige Bonnerin steht im Verdacht, ihren 24-jährigen Lebensgefährten am frühen Donnerstagmorgen lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Polizei hat sie in ihrer Wohnung in Niederholtorf festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.09.2019

Die Polizei Bonn hat am frühen Donnerstagmorgen eine 22-jährige Frau in Niederholtorf festgenommen. Sie soll ihren 24-jährigen Lebensgefährten lebensgefährlich verletzt haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll es in der gemeinsamen Wohnung in Niederholtorf zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf es laut Polizeibericht zu dem Tatgeschehen gekommen sein soll. Die gegen 1.15 Uhr alarmierten Polizisten trafen den Mann lebensgefährlich verletzt vor der Wohnung an. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde der 24-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konkretisierte sich der Tatverdacht gegen die 22-Jährige. Sie wurde am Tatort festgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Jürgen Hülder in Abstimmung mit Oberstaatsanwalt Robin Faßbender die Ermittlungen zum Geschehen.