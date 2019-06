Vorfall am Bonner Bogen

Beuel. Eine 21-Jährige im Rhein hat am späten Sonntagabend einen Sirenenalarm ausgelöst. Die Feuerwehr musste allerdings gar nicht erst anrücken. Die Polizei hatte den Vorfall in der Nähe des Bonner Bogens bereits nach kurzer Zeit geklärt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.06.2019

Gegen 22 Uhr am späten Sonntagabend waren im Bonner Süden auf einmal Sirenen zu hören. Eine laut Polizei psychisch vorbelastete 21-Jährige hatte sich am Bonner Bogen in den Rhein gesetzt und wollte nicht mehr herauskommen. Ein anwesender Bekannter hatte daraufhin den Notruf gewählt.

Zu einem Einsatz der Feuerwehr sei es letztlich aber nicht mehr gekommen, teilte Polizeisprecher Simon Rott am Montag auf GA-Anfrage mit. Die alarmierten Polizisten hätten die 21-Jährige dazu bewegen können, selbstständig den Rhein zu verlassen. Anschließend sei sie mit ihrem Bekannten nach Hause gegangen.